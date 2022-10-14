Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дьявол в белом городе» остался без режиссера

14 октября
2022 год

Новости кино >>
14 октября 2022
Следом за Киану Ривзом с командой экранизации романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе» расстался режиссер Тодд Филд, уверяет Variety.

Филд планировал снять первые два эпизода сериала, который разрабатывается для стримингового сервиса Hulu. Ривз должен был сыграть архитектора Дэниэла Бёрнэма и числился исполнительным продюсером. Теперь ведутся поиски замены звезде и постановщику.

«Дьявол в белом городе» остался без режиссера
фото: joblo.com

Продюсерами шоу выступают Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе. Актер приобрел права на адаптацию книги в 2010 году, а режиссер изначально сам хотел снять адаптацию в виде полнометражного фильма для Paramount.

В романе Ларсона речь идет о серийном убийце Генри Говарде Холмсе и архитекторе Дэниэле Бёрнэме, чье знакомство друг с другом на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго тесно связало их судьбы. Именно благодаря Бёрнэму был построен отель, где Холмс мучил и убивал молодых женщин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Киану Ривз расстался с «Дьяволом в белом городе»
Киану Ривз познакомится с «Дьяволом в белом городе»
Леонардо ДиКаприо и Мартин Скорсезе расскажут про «Дьявола в белом городе»
Леонардо ДиКаприо сыграет серийного убийцу
Поиск по меткам
Hulu
персоны
Леонардо ДиКаприоКиану РивзМартин СкорсезеТодд Филд
фильмы
Дьявол в белом городе

анонс

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Олег Ефремов (II)
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Миа Васиковска
Лиллиан Гиш
Анджей Зелиньский
Удо Кир
Роджер Мур
Макс Тириот
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Летят журавли
военный фильм, драма, киноповесть, экранизация
СССР, 1957
Орландо
драма, исторический фильм, научная фантастика
Великобритания, Россия, Италия, Франция, Нидерланд, 1992
Мастер
драма
США, 2012
Лавстори
комедия, мелодрама, роуд-муви
Россия, 2022
Сказка для старых
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Амайа. Дитя вампира
драма, фэнтези
Испания, Франция, 2020
Дикий мужчина
комедия
Дания, 2021
Последний клиент
триллер
Дания, 2022
Шагни вперёд
драма, комедия, музыкальный фильм
Франция, Бельгия, 2022
Апгрейд. Цифровой солдат
боевик
Китай, 2021
Вершина страха
драма, триллер
Великобритания, 2022
Иван Семёнов: Школьный переполох
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен