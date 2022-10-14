«Дьявол в белом городе» остался без режиссера

Следом за Киану Ривзом
с командой экранизации романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе
» расстался режиссер Тодд Филд
, уверяет Variety
.
Филд планировал снять первые два эпизода сериала, который разрабатывается для стримингового сервиса Hulu. Ривз должен был сыграть архитектора Дэниэла Бёрнэма и числился исполнительным продюсером. Теперь ведутся поиски замены звезде и постановщику.
Продюсерами шоу выступают Леонардо ДиКаприо
и Мартин Скорсезе
. Актер приобрел права на адаптацию книги в 2010 году, а режиссер изначально сам хотел снять адаптацию в виде полнометражного фильма для Paramount.
В романе Ларсона речь идет о серийном убийце Генри Говарде Холмсе и архитекторе Дэниэле Бёрнэме, чье знакомство друг с другом на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго тесно связало их судьбы. Именно благодаря Бёрнэму был построен отель, где Холмс мучил и убивал молодых женщин.
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