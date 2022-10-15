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Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю

15 октября
2022 год

Новости кино >>
15 октября 2022
В честь 150-летия японских железных дорог Цутому МидзусимаТриплексоголик») снимет аниме «Поезд Судного дня, куда ты мчишься?» 24 октября выйдет новая глава манги «Охотник х Охотник», а свежий том поступит в продажу в ноябре — впервые с 2018 года. В конце ноября в Гонконге откроется выставка «Золотой век пиратов», посвященная «Ван-Пису». Тем временем, «Ван-Пис. Красный фильм» уже 10 неделю держится на первом месте в японском бокс-офисе, в сумме заработав почти $114 миллионов. А опенинг «Человека-бензопилы» менее чем за пять дней набрал почти 14 миллионов просмотров, причем первые десять миллионов — за два дня (на случай, если вы сомневались, кто целиться в звание главного сериала года). Кстати, все отсылки из опенинга, включая Тарантино и «Божественную комедию», мы разобрали в отдельном материале.

Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать Главные аниме-премьеры осени
Сэйнен-манга Масакадзу Исигуро «Великая небесная стена» получит аниме-адаптацию. Предположительно, премьера состоится в январе 2023 года. Производством занимается студия Production I.GПризрак в доспехах», «Восточный Эдем»).

Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю

«Великая небесная стена» состоит из двух параллельных историй. Девушка Токио вместе с другими ребятами живет в огороженном райском местечке среди деревьев и водоемов. Получив однажды загадочное послание, дети начинают всерьез задумываться: что же может быть за пределами великой стены? Тем временем загадочный юноша Мару и его помощница Кируко в поисках «Небес» путешествуют по давно разрушенному миру, населенному чудовищами.

Читать «Киберпанк» — футуристический боевик о подростках в другом необычном городе
Studio DeenДа благословят боги сей расчудесный мир!», «Когда плачут цикады») раскрыли названия дополнительных четырех историй, входящих в аниме-альманах «Дзюндзи Ито: Маньяк»: «Грузовик с мороженым», «Город надгробий», «Библиотека иллюзий» и «Безголовые статуи». Всего в антологии будет собрано более 20-ти лучших произведений мастера ужасов, ранее не имевших экранизаций, в том числе рассказ «Где живет песочный человек».

Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю

Еще студия не без гордости рапортовала о пополнении каста: состав сэйю расширился на 10 человек. В «Грузовике с мороженым» мы услышим голоса Рётаро Окиаю (Сонохара), Сары Мацумото (Томоки) и Такацугу Тикамацу (Мороженщик). В «Городе надгробий» — Рёхэй Кимуры (Цуёси Ёсикава), Мао Итимити (Каору Ёсикава) и Аи Утиды (Идзуми Мураками). В «Библиотека иллюзий» — Юки Кадзи (Горо Сирасаки) и Томоэ Ханбы (Коко). В «Безголовых статуях» — Фумико Орикасы (Руми) и Такаси Кондо (Симада). Пощекотать нервы сможем 19 января следующего года.

Читать «Жилой комплекс “Си”» — еще одно свежее хоррор-аниме
На официальном сайте фильма «Одинокий замок в Зазеркалье» появился свежий промо-ролик. В трейлере показали новых персонажей и дали послушать кусочек заглавной темы Merry-Go-Round в исполнении Yuuri. Производством занимается студия A-1 PicturesЛикорис Рекойл», «Магия и Мускулы»). В прокат аниме отправится 23 декабря.



История расскажет о жертве школьного буллинга Кокоро Андзай и ее друзьях по несчастью. Пытаясь оградить себя от издевательств, ребята оказываются в чудесном замке из параллельной вселенной, где новый мир становится для них игровой площадкой. Дети, используя подсказки, должны найти волшебный ключ от комнаты желаний. Однако игра не так проста, как кажется: каждый, кто останется в Зазеркалье после пяти вечера, будет наказан Волчьей королевой.

Читать «Выдающиеся звери» и проблемы приземленной реальности
Студия Doga KoboСладкие сны в замке Князя Тьмы», «Тада не может влюбиться») готовит аниме «Звездное дитя» по одноименной манге Аки АкасакиГоспожа Кагуя: в любви, как на войне»). В сериале мы узнаем подноготную шоу-бизнеса и понаблюдаем за злоключениями 16-летней поп-принцессы Ай Хосино — воплощением чистой и юной девы: талантливой, красивой и беременной!

Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю

Премьера назначена на 2023 год, а пилотная серия продлится 90 минут. Руководит проектом Дайсукэ ХирамакиБелый ящик», «Вторжение Кальмарки»), над сценарием трудится Дзин ТанакаВан-Пис», «Лагерь на свежем воздухе»), а главную роль Ай Хосино озвучит Риэ Такахаси (титульная Такаги из «Озорной Такаги»).

Читать Чем хороша «Госпожа Кагуя»
Ранобэ Синты Фудзи «Авантюристы, которые не верят в человечество, спасут мир» вот-вот обзаведется аниме-адаптацией. Спасибо стоит сказать студии Geek ToysПолюбишь ли ты извращенку, если она милая?», четвертый сезон «Рандеву с жизнью»).



Оригинал живописал печальную историю опытного авантюриста Ника. Несмотря на протесты коллег, парня изгоняют из сообщества за растрату. Намереваясь утопить горе в вине, Ник отправляется в бар, где знакомится с бывшей дворянкой, опальным священником и драконьей воительницей. Все они разочаровались в людях, хлебнув горя и предательств, — и на этой почве организуют собственную команду приключенцев.

Читать «Магическая битва 0. Фильм» — рефлексия на тему первой любви и чувства вины
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Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю фотографии
Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю фотографии
Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю фотографии
Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю фотографии
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