Поезд Судного дня, куда ты мчишься? Главные новости аниме за неделю

В честь 150-летия японских железных дорог Цутому Мидзусима
(«Триплексоголик
») снимет аниме «Поезд Судного дня, куда ты мчишься?
» 24 октября выйдет новая глава манги «Охотник х Охотник
», а свежий том поступит в продажу в ноябре — впервые с 2018 года. В конце ноября в Гонконге откроется выставка «Золотой век пиратов», посвященная «Ван-Пису
». Тем временем, «Ван-Пис. Красный фильм
» уже 10 неделю держится на первом месте в японском бокс-офисе, в сумме заработав почти $114 миллионов. А опенинг «Человека-бензопилы
» менее чем за пять дней набрал почти 14 миллионов просмотров, причем первые десять миллионов — за два дня (на случай, если вы сомневались, кто целиться в звание главного сериала года). Кстати, все отсылки из опенинга, включая Тарантино
и «Божественную комедию», мы разобрали в отдельном материале
.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
Читать
Главные аниме-премьеры осени
Сэйнен-манга Масакадзу Исигуро
«Великая небесная стена
» получит аниме-адаптацию. Предположительно, премьера состоится в январе 2023 года. Производством занимается студия Production I.G
(«Призрак в доспехах
», «Восточный Эдем
»).
«Великая небесная стена» состоит из двух параллельных историй. Девушка Токио вместе с другими ребятами живет в огороженном райском местечке среди деревьев и водоемов. Получив однажды загадочное послание, дети начинают всерьез задумываться: что же может быть за пределами великой стены? Тем временем загадочный юноша Мару и его помощница Кируко в поисках «Небес» путешествуют по давно разрушенному миру, населенному чудовищами.
Читать
«Киберпанк» — футуристический боевик о подростках в другом необычном городе
Studio Deen
(«Да благословят боги сей расчудесный мир!
», «Когда плачут цикады
») раскрыли названия дополнительных четырех историй, входящих в аниме-альманах «Дзюндзи Ито: Маньяк
»: «Грузовик с мороженым», «Город надгробий», «Библиотека иллюзий» и «Безголовые статуи». Всего в антологии будет собрано более 20-ти лучших произведений мастера ужасов, ранее не имевших экранизаций, в том числе рассказ «Где живет песочный человек
».
Еще студия не без гордости рапортовала о пополнении каста: состав сэйю расширился на 10 человек. В «Грузовике с мороженым
» мы услышим голоса Рётаро Окиаю
(Сонохара), Сары Мацумото
(Томоки) и Такацугу Тикамацу
(Мороженщик). В «Городе надгробий
» — Рёхэй Кимуры
(Цуёси Ёсикава), Мао Итимити
(Каору Ёсикава) и Аи Утиды
(Идзуми Мураками). В «Библиотека иллюзий
» — Юки Кадзи
(Горо Сирасаки) и Томоэ Ханбы
(Коко). В «Безголовых статуях
» — Фумико Орикасы
(Руми) и Такаси Кондо
(Симада). Пощекотать нервы сможем 19 января следующего года.
Читать
«Жилой комплекс “Си”» — еще одно свежее хоррор-аниме
На официальном сайте фильма «Одинокий замок в Зазеркалье
» появился свежий промо-ролик. В трейлере показали новых персонажей и дали послушать кусочек заглавной темы Merry-Go-Round в исполнении Yuuri
. Производством занимается студия A-1 Pictures
(«Ликорис Рекойл
», «Магия и Мускулы
»). В прокат аниме отправится 23 декабря.
История расскажет о жертве школьного буллинга Кокоро Андзай и ее друзьях по несчастью. Пытаясь оградить себя от издевательств, ребята оказываются в чудесном замке из параллельной вселенной, где новый мир становится для них игровой площадкой. Дети, используя подсказки, должны найти волшебный ключ от комнаты желаний. Однако игра не так проста, как кажется: каждый, кто останется в Зазеркалье после пяти вечера, будет наказан Волчьей королевой.
Читать
«Выдающиеся звери» и проблемы приземленной реальности
Студия Doga Kobo
(«Сладкие сны в замке Князя Тьмы
», «Тада не может влюбиться
») готовит аниме «Звездное дитя
» по одноименной манге Аки Акасаки
(«Госпожа Кагуя: в любви, как на войне
»). В сериале мы узнаем подноготную шоу-бизнеса и понаблюдаем за злоключениями 16-летней поп-принцессы Ай Хосино — воплощением чистой и юной девы: талантливой, красивой и беременной!
Премьера назначена на 2023 год, а пилотная серия продлится 90 минут. Руководит проектом Дайсукэ Хирамаки
(«Белый ящик
», «Вторжение Кальмарки
»), над сценарием трудится Дзин Танака
(«Ван-Пис
», «Лагерь на свежем воздухе
»), а главную роль Ай Хосино озвучит Риэ Такахаси
(титульная Такаги из «Озорной Такаги
»).
Читать
Чем хороша «Госпожа Кагуя»
Ранобэ Синты Фудзи
«Авантюристы, которые не верят в человечество, спасут мир
» вот-вот обзаведется аниме-адаптацией. Спасибо стоит сказать студии Geek Toys
(«Полюбишь ли ты извращенку, если она милая?
», четвертый сезон «Рандеву с жизнью
»).
Оригинал живописал печальную историю опытного авантюриста Ника. Несмотря на протесты коллег, парня изгоняют из сообщества за растрату. Намереваясь утопить горе в вине, Ник отправляется в бар, где знакомится с бывшей дворянкой, опальным священником и драконьей воительницей. Все они разочаровались в людях, хлебнув горя и предательств, — и на этой почве организуют собственную команду приключенцев.
Читать
«Магическая битва 0. Фильм» — рефлексия на тему первой любви и чувства вины
обсуждение >>