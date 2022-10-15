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«Провинциальный детектив» с Марией Антоновой и Екатериной Дубакиной стартует 17 октября

15 октября
2022 год

Новости кино >>
15 октября 2022
На «ТВ Центре» с 17 по 20 октября в 18.25 состоится премьерный показ «Провинциального детектива» с Марией Антоновой и Екатериной Дубакиной в главных ролях. Согласно пресс-службе телеканала, в детективном сериале Филиппа Коршунова также можно будет увидеть Софью Ардову, Елену Захарову, Андрея Носкова, Марию Берсеневу, Екатерину Вуличенко и Жанну Эппле.

«Провинциальный детектив» с Марией Антоновой и Екатериной Дубакиной стартует 17 октября
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Зрителей ожидают четыре детективные истории о двух обычных женщинах из небольшого живописного городка Мухина — заведующей библиотекой и медсестре, которые в свободное от работы время разгадывают убийства и ищут преступников. Екатерина Дубакина считает, что в героинях есть и любопытство, и авантюризм. Увлеченные расследованием, они буквально не знают усталости и доводят до конца все дела.

«С моей героиней Ольгой меня роднит чувство правды и борьба за справедливость, — говорит актриса. – Ольга — медсестра, у нее двое детей, она уже 15 лет в браке со следователем. И ей очень хочется почувствовать, что она может сделать что-то значимое, весомое, доказать своему мужу, что она может решить задачи, которые иногда не под силу даже ему».

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Помимо Дубакиной и Антоновой, среди постоянных персонажей – героиня Софьи Ардовой – эксперт-криминалист Полина Горская. В первом эпизоде под названием «Обманутая справедливость» также появятся Елена Захарова и Андрей Носков. Второй эпизод — «Смертельный расчёт» с участием Марии Берсеневой, Екатерины Вуличенко и Жанны Эппле. Здесь зритель погрузится в эпоху Льва Николаевича Толстого: Вуличенко сыграет супругу известного писателя, а Жанна Эппле – саму Анну Каренину. Третий эпизод называется «Лоскутное одеяло лжи», а четвертый – «Вся жизнь — театр». Главным героиням Татьяне и Ольге помогать в распутывании дел будут не только собственная смелость и ум, но и известные писатели и герои детективных книг – Татьяна уверена, что все преступления уже описаны в детективных романах, и главное – понять, с каким именно из классических сюжетов они имеют дело.

По словам Екатерины Дубакиной, «каждое дело раскрывает личную драму героев. Это интересно не только с детективной точки зрения, но и с человеческой, заставляет сопереживать героям, волноваться за них. "Провинциальный детектив" — это красивая, захватывающая, трогательная история. Я приглашаю всех к экранам».
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«Провинциальный детектив» с Марией Антоновой и Екатериной Дубакиной стартует 17 октября фотографии
«Провинциальный детектив» с Марией Антоновой и Екатериной Дубакиной стартует 17 октября фотографии
«Провинциальный детектив» с Марией Антоновой и Екатериной Дубакиной стартует 17 октября фотографии
«Провинциальный детектив» с Марией Антоновой и Екатериной Дубакиной стартует 17 октября фотографии
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