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Аня Тейлор-Джой окажется в «Ущелье» вместе с Майлзом Теллером

15 октября
2022 год

Новости кино >>
15 октября 2022
Аня Тейлор-Джой сыграет вместе с Майлзом Теллером в романтическом боевике Скотта Дерриксона «Ущелье» (The Gorge), уверяет Deadline.

Аня Тейлор-Джой окажется в «Ущелье» вместе с Майлзом Теллером
фото: deadline.com

Подробности о сюжете пока неизвестны, но он описывается как динамичная история любви, меняющая жанры. За сценарий отвечает Зак Дин, работавший над «Войной будущего».

Теллер выступает исполнительным продюсером картины, которую студия Skydance готовит для стримингового сервиса Apple TV+. В продюсерской команде также числятся Дерриксон, Дин, Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, Си Роберт Каргилл, Шеррил Кларк, Адам Кольбреннер и Грег Гудман.
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