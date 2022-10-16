Лиаму Нисону прочат главную роль в перезапуске «Голого пистолета»

Лиам Нисон
планирует сыграть главную роль в перезапуске пародийной трилогии «Голый пистолет
» от студии Paramount Pictures, сообщает Deadline
.
В случае успешных переговоров Нисон может предстать в образе сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинале воплотил Лесли Нильсен
.
Режиссерское кресло ленты займет Акива Шаффер
, а за сценарий отвечают Дэн Грегор и Дуг Мэнд, сотрудничавшие с постановщиком на фильме «Чип и Дейл спешат на помощь
». Продюсерская команда состоит из Сета Макфарлейна
и Эрики Хаггинс.
«Голый пистолет», основанный на сериале 1982 года «Полицейский отряд
», стартовал в 1988-м и завершился третьей частью в 1994-м. Помимо Нильсена, возродившего свою карьеру с помощью трилогии, в серии сыграли Присцилла Пресли
, Рикардо Монтальбан
, Джордж Кеннеди
и О Джей Симпсон
.
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