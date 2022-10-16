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Лиаму Нисону прочат главную роль в перезапуске «Голого пистолета»

16 октября
2022 год

Новости кино >>
16 октября 2022
Лиам Нисон планирует сыграть главную роль в перезапуске пародийной трилогии «Голый пистолет» от студии Paramount Pictures, сообщает Deadline.

В случае успешных переговоров Нисон может предстать в образе сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинале воплотил Лесли Нильсен.

Лиаму Нисону прочат главную роль в перезапуске «Голого пистолета»
фото: theplaylist.net

Режиссерское кресло ленты займет Акива Шаффер, а за сценарий отвечают Дэн Грегор и Дуг Мэнд, сотрудничавшие с постановщиком на фильме «Чип и Дейл спешат на помощь». Продюсерская команда состоит из Сета Макфарлейна и Эрики Хаггинс.

«Голый пистолет», основанный на сериале 1982 года «Полицейский отряд», стартовал в 1988-м и завершился третьей частью в 1994-м. Помимо Нильсена, возродившего свою карьеру с помощью трилогии, в серии сыграли Присцилла Пресли, Рикардо Монтальбан, Джордж Кеннеди и О Джей Симпсон.
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