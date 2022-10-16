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«Феномен» Дарио Ардженто получит американский сиквел

16 октября
2022 год

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16 октября 2022
Итальянская студия Titanus готовит сиквел «Феномена» Дарио Ардженто, уверяет Variety.

«Феномен» Дарио Ардженто получит американский сиквел

По словам генерального менеджера компании Стефано Бетлена, Titanus объединился с лос-анджелесской The Exchange для совместной разработки продолжения культовой ленты в виде «американского фильма с американским режиссером и американским и международным актерским составом». Бетлен уверяет, что зрителя ожидает «современный сиквел, а не ремейк».

Оригинал с Дженнифер Коннелли, вышедший в 1985 году, повествует про студентку Дженнифер, отправленную родителями в престижный женский пансион в Швейцарии. Спустя некоторое время выяснилось, что девушка – сомнамбула, гуляющая по ночам — в то время, как кто-то убивает ее подруг. Полиции в расследовании помогает биолог-инвалид, изучающий трупных червей и насекомых, который обещает определить время убийств. В картине также сыграли Дария Николоди, Далила Ди Лаззаро, Патрик Бошо и Дональд Плезенс.
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