«Феномен» Дарио Ардженто получит американский сиквел

Итальянская студия Titanus готовит сиквел «Феномена
» Дарио Ардженто
, уверяет Variety
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По словам генерального менеджера компании Стефано Бетлена, Titanus объединился с лос-анджелесской The Exchange для совместной разработки продолжения культовой ленты в виде «американского фильма с американским режиссером и американским и международным актерским составом».
Бетлен уверяет, что зрителя ожидает «современный сиквел, а не ремейк»
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Оригинал с Дженнифер Коннелли
, вышедший в 1985 году, повествует про студентку Дженнифер, отправленную родителями в престижный женский пансион в Швейцарии. Спустя некоторое время выяснилось, что девушка – сомнамбула, гуляющая по ночам — в то время, как кто-то убивает ее подруг. Полиции в расследовании помогает биолог-инвалид, изучающий трупных червей и насекомых, который обещает определить время убийств. В картине также сыграли Дария Николоди
, Далила Ди Лаззаро
, Патрик Бошо
и Дональд Плезенс
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