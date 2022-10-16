Мартин Скорсезе возобновил работу над телевизионной версией «Банд Нью-Йорка»

«Банды Нью-Йорка
» Мартина Скорсезе
все-таки перенесут на малый экран. Согласно Deadline
, режиссер лично снимет первые два эпизода сериала.
Над шоу работает студия Miramax TV. Основой вновь послужит научно-популярная книга Герберта Осбери, изданная в 1927 году, но рассказ пойдет о новых персонажах. За сценарий отвечает Бретт С. Леонард («Шантарам
»).
Скорсезе за «Банды Нью-Йорка» был номинирован на «Оскар», а всего у ленты было десять номинаций. Исторический фильм вышел в прокат в сентябре 2002-го. Главные роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо
, Камерон Диас
и Дэниел Дэй-Льюис
. События в картине разворачивались в Нью-Йорке середины 19-го века, который разрывали на части жестокие разборки бандитских группировок, стоявших в арьергарде политических партий. Одной из самых бесчеловечных банд «коренных американцев» управлял Билл Мясник, прозванный так за виртуозное владение ножом. В одной из схваток он убивает Проповедника Вэлона — главу группировки «ирландцев» «Мертвые кролики» — на глазах у его малолетнего сына. Спустя 16 лет Амстердам Вэлон возвращается в родной квартал с единственной целью — отомстить.
Впервые о телеверсии фильма заговорили
в 2013-м, однако тогда было принято решение ее «заморозить».
обсуждение >>