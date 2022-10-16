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Мартин Скорсезе возобновил работу над телевизионной версией «Банд Нью-Йорка»

16 октября
2022 год

Новости кино >>
16 октября 2022

«Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе все-таки перенесут на малый экран. Согласно Deadline, режиссер лично снимет первые два эпизода сериала.

Над шоу работает студия Miramax TV. Основой вновь послужит научно-популярная книга Герберта Осбери, изданная в 1927 году, но рассказ пойдет о новых персонажах. За сценарий отвечает Бретт С. Леонард («Шантарам»).

Мартин Скорсезе возобновил работу над телевизионной версией «Банд Нью-Йорка»
фото: awardsradar.com

Скорсезе за «Банды Нью-Йорка» был номинирован на «Оскар», а всего у ленты было десять номинаций. Исторический фильм вышел в прокат в сентябре 2002-го. Главные роли в нем исполнили Леонардо ДиКаприо, Камерон Диас и Дэниел Дэй-Льюис. События в картине разворачивались в Нью-Йорке середины 19-го века, который разрывали на части жестокие разборки бандитских группировок, стоявших в арьергарде политических партий. Одной из самых бесчеловечных банд «коренных американцев» управлял Билл Мясник, прозванный так за виртуозное владение ножом. В одной из схваток он убивает Проповедника Вэлона — главу группировки «ирландцев» «Мертвые кролики» — на глазах у его малолетнего сына. Спустя 16 лет Амстердам Вэлон возвращается в родной квартал с единственной целью — отомстить.

Впервые о телеверсии фильма заговорили в 2013-м, однако тогда было принято решение ее «заморозить».
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