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Марк Богатырев, Наталья Скоморохова и Елена Валюшкина возвращаются к «Корням»

17 октября
2022 год

Новости кино >>
17 октября 2022
Премьера второго сезона комедийного сериала «Корни» состоится 31 октября на СТС. К своим ролям в проекте вернутся Марк Богатырев, Наталья Скоморохова, Владимир Сычев, Анна Уколова, Елена Валюшкина, Ксения Корнева, Юлия Сулес и Сергей Бачурский, сообщает пресс-служба телеканала.

Марк Богатырев, Наталья Скоморохова и Елена Валюшкина возвращаются к «Корням»
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету продолжения Дима Королев (Богатырев), потерявший девушку и престижную работу в Москве, страдает от депрессии в родном Залещинске. Вернуться в строй помогает новость о парне экс-возлюбленной Алены (Скоморохова), которая не только наладила личную жизнь, но и создала общественную организацию, чтобы разоблачить мэра Залещинска (Сычев). Королев хочет отомстить бывшей и вступает в предвыборный штаб градоначальника, помогая повысить его народный рейтинг. В ответ принципиальная Алена выдвигает свою кандидатуру на пост главы города.

«Дима побыл какое-то время в Залещинске, поэтому с него немножко слетели его московские понты, — рассказывает Марк Богатырев. — Если в первом сезоне он состоял из такой столичной манкости и обаяния, то теперь представляется где-то очень суровым, где-то немосковским простым парнишкой. На протяжении всего сезона желание быть настоящим у него только возрастает. Из человека, который хочет кем-то казаться, он превращается в человека, который хочет просто быть».

Марк Богатырев, Наталья Скоморохова и Елена Валюшкина возвращаются к «Корням»
фото: Пресс-служба СТС

Елена Валюшкина, исполнившая роль матери Димы Королева, вспоминает, что на протяжении двух лет зрители спрашивали ее о продолжении истории: «Сериал действительно стал народным. Помню, как после показа первых серий мне писали: "Это моя мама!", "Это наши люди!", "Да это наша семья!", "Это наш город!" А коллеги-актёры поздравляли: "Лена, это классная работа, вы молодцы!" Конечно, это дорогого стоит».

Над вторым сезоном работали режиссер комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» Кирилл Васильев и оператор «Кухни» Денис Панов. Группу авторов в качестве креативного продюсера возглавил постановщик первого сезона Марк Горобец. Новых героев в продолжении истории сыграли Никита Дювбанов, Марина Богатова, Жаныл Асанбекова и Елена Папанова.
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