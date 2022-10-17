Сериал «Восемь разгневанных женщин» стартовал в веб-кинотеатре CHILL

Российский сериал «Восемь разгневанных женщин
», который был представлен на международных смотрах еще до официального выхода, стартовал в веб-кинотеатре CHILL
– для просмотра доступны все восемь эпизодов, сообщает пресс-служба проекта.
Сериал был отобран в конкурсные программы десяти международных фестивалей и премий, среди которых британский и немецкий смотры London International Web & Shorts Film Festival и Berlin International TV SERIES FESTIVAL, авторитетный европейский веб-фестиваль Tuscany Web Fest и аргентинская веб-премия WEB SERIES AWARDS. Кроме того, он получил почетное упоминание на американском фестивале DC Web and Digital Media Festival.
По сюжету восемь абсолютно разных женщин — по возрасту, семейному положению, характеру, статусу — ходят в салон красоты не только для поднятия настроения и повышения самооценки, но и для того, чтобы просто излить свою душу. Их волнуют любовные интриги, семейные обстоятельства, социальное неравенство, сексизм, рождение детей, бытовое насилие, одиночество. И именно «психологу» с ножницами в руках женщины доверяют все свои тайны. Каждый эпизод – это исповедь одной из героинь.
Проект создан в технике вербатим, когда монологи реальных людей разыгрываются актерами. Режиссером выступил Александр Сухарев
, снявший фильмы «Олимпийская деревня
» и «Смотри мою любовь
», а сорежиссером и автором сценария — актриса Анастасия Городенцева
, для которой эта история стала дебютной. Сериал создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Женщины».
«Это был наш проект-эксперимент. Нам хотелось через минимум передать максимум. Мы снимали в одних декорациях с минимумом актеров и делали ставку на монологи и эмоции в кадре. Пилот сериала мы показали на десяти международных кинофестивалях и получили очень позитивные и интересные отзывы. И для нас очень значимо, что сериал выходит именно в веб-кинотеатре CHILL, который является главной платформой короткого контента в стране, где большая разновозрастная и разноформатная аудитория
», — отметил режиссер Александр Сухарев.
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