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«Взрывной» подросток Павел Чернышев устраивает бунт в трейлере «1000 дешевых зажигалок»

17 октября
2022 год

Новости кино >>
17 октября 2022
В сети появился трейлер подростковой драмы «1000 дешевых зажигалок», которая выходит в российский прокат 17 ноября.



По сюжету семнадцатилетний Артем – невидимка в семье и бунтарь в колледже. Родные его не понимают, зато у парня есть лучший друг Костя. В колледже они аутсайдеры. По чистой случайности оказавшись вторым в списке потенциальных взрывников, составленным руководством колледжа, Артем решает доказать, кто на самом деле номер один. Костя упивается интересом к себе – и предает друга, убедив одногруппников, что он, Костя, главный и единственный вдохновитель всех их выходок. А вот взрывник номер два никому не нужен. Теперь Артему кажется, что быть услышанным можно лишь одним способом.

Ведущую роль в картине исполнил Павел Чернышев, а компанию ему составили Никита Еленев, Никита Плахотнюк, Елизавета Кононова, Иван Капорин и Артем Кисаков. За режиссуру отвечала продюсер Ирина Обидова, для которой этот проект стал полнометражным дебютом. Сценарий написала Елизавета Цыганова.
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фильмы
1000 дешёвых зажигалок

фотографии >>
«Взрывной» подросток Павел Чернышев устраивает бунт в трейлере «1000 дешевых зажигалок» фотографии
«Взрывной» подросток Павел Чернышев устраивает бунт в трейлере «1000 дешевых зажигалок» фотографии
«Взрывной» подросток Павел Чернышев устраивает бунт в трейлере «1000 дешевых зажигалок» фотографии
«Взрывной» подросток Павел Чернышев устраивает бунт в трейлере «1000 дешевых зажигалок» фотографии
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