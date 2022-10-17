«Взрывной» подросток Павел Чернышев устраивает бунт в трейлере «1000 дешевых зажигалок»

анонс

Они составят компанию героям первого сезона в исполнении Павла Майкова, Демиса Карибидиса и Вали Карнавал

Михаил Галустян и Роман Курцын отправятся в «Отпуск» 31 октября

17 октября

Сериал «Восемь разгневанных женщин» стартовал в веб-кинотеатре CHILL

До премьеры проект был представлен на десяти международных фестивалях и премиях