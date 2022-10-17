«Взрывной» подросток Павел Чернышев устраивает бунт в трейлере «1000 дешевых зажигалок»

В сети появился трейлер подростковой драмы «1000 дешевых зажигалок
», которая выходит в российский прокат 17 ноября.
По сюжету семнадцатилетний Артем – невидимка в семье и бунтарь в колледже. Родные его не понимают, зато у парня есть лучший друг Костя. В колледже они аутсайдеры. По чистой случайности оказавшись вторым в списке потенциальных взрывников, составленным руководством колледжа, Артем решает доказать, кто на самом деле номер один. Костя упивается интересом к себе – и предает друга, убедив одногруппников, что он, Костя, главный и единственный вдохновитель всех их выходок. А вот взрывник номер два никому не нужен. Теперь Артему кажется, что быть услышанным можно лишь одним способом.
Ведущую роль в картине исполнил Павел Чернышев
, а компанию ему составили Никита Еленев
, Никита Плахотнюк
, Елизавета Кононова
, Иван Капорин
и Артем Кисаков
. За режиссуру отвечала продюсер Ирина Обидова
, для которой этот проект стал полнометражным дебютом. Сценарий написала Елизавета Цыганова
.
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