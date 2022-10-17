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Михаил Галустян и Роман Курцын отправятся в «Отпуск» 31 октября

17 октября
2022 год

Новости кино >>
17 октября 2022

Премьера второго сезона комедийного сериала «Отпуск» состоится 31 октября на ТНТ. В продолжении проекта об отдыхе на русском юге Павел Майков, Демис Карибидис, Валя Карнавал, Юлия Подозерова и Кузьма Сапрыкин вернутся к своим ролям, а образы новых героев воплотят Михаил Галустян, Роман Курцын и рэпер Витя АК-47, дебютирующий в большом кино, сообщает пресс-служба телеканала.

Михаил Галустян и Роман Курцын отправятся в «Отпуск» 31 октября
фото: Пресс-служба ТНТ

По сюжету северяне спустя год снова едут на юг, но на этот раз заселяются уже не в гестхаус Бори (Демис Карибидис). К тому же, теперь отдыхать Беляевы будут в новом составе: Лариса отправляется в отпуск со своим новым ухажером Толиком (Роман Курцын), а Сева (Павел Майков) пытается жить новой жизнью и покупает себе яхту. Тем временем Боря, помимо отсутствия жильцов, пытается решить еще кучу проблем: наладить отношения с внезапно появившимся родственником (Михаил Галустян) и устроить самую роскошную свадьбу в Геленджике. Но с этой задачей сложно справиться, когда у тебя в соперниках богач Таймураз (Арарат Кещян). Продолжится и главная романтическая линия сериала — Саши (Кузьма Сапрыкин) и Люси (Валя Карнавал), которые после неловкого расставания наконец-то сближаются.

«Я появляюсь в новом сезоне сериала «Отпуск» в роли брата девушки Бори, одного из главных героев, которого играет Демис Карибидис. Мой персонаж недавно вернулся из мест не столь отдаленных и пытается встать на правильный путь: его криминальный бэкграунд придает некой перчинки и проблем герою Демиса. Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора. Зритель увидит мир юга ярким, сочным и солнечным», — отметил Галустян.

Режиссером новых 20 эпизодов сериала стал Андрей Элинсон, работавший над проектом «Стас» и комедией «Две девицы на мели». В числе продюсеров «Отпуска» Дмитрий Невзоров, Иван Голомовзюк и Елена Торчинская.
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Михаил Галустян и Роман Курцын отправятся в «Отпуск» 31 октября фотографии
Михаил Галустян и Роман Курцын отправятся в «Отпуск» 31 октября фотографии
Михаил Галустян и Роман Курцын отправятся в «Отпуск» 31 октября фотографии
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