Михаил Галустян и Роман Курцын отправятся в «Отпуск» 31 октября

По сюжету северяне спустя год снова едут на юг, но на этот раз заселяются уже не в гестхаус Бори (Демис Карибидис). К тому же, теперь отдыхать Беляевы будут в новом составе: Лариса отправляется в отпуск со своим новым ухажером Толиком (Роман Курцын), а Сева (Павел Майков) пытается жить новой жизнью и покупает себе яхту. Тем временем Боря, помимо отсутствия жильцов, пытается решить еще кучу проблем: наладить отношения с внезапно появившимся родственником (Михаил Галустян) и устроить самую роскошную свадьбу в Геленджике. Но с этой задачей сложно справиться, когда у тебя в соперниках богач Таймураз (Арарат Кещян). Продолжится и главная романтическая линия сериала — Саши (Кузьма Сапрыкин) и Люси (Валя Карнавал), которые после неловкого расставания наконец-то сближаются.
«Я появляюсь в новом сезоне сериала «Отпуск» в роли брата девушки Бори, одного из главных героев, которого играет Демис Карибидис. Мой персонаж недавно вернулся из мест не столь отдаленных и пытается встать на правильный путь: его криминальный бэкграунд придает некой перчинки и проблем герою Демиса. Мы покажем настоящий русский юг со всей его ментальностью, конъюнктурой и спецификой юмора. Зритель увидит мир юга ярким, сочным и солнечным», — отметил Галустян.
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