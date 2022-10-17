Кирилл Кяро, Илья Малаков и Варвара Феофанова будут отстаивать «Право на свободу»

По сюжету успешного программиста Антона (Малаков) из Краснодара пригласили работать в крупную IT-компанию. В день отъезда на новое место работы он узнает, что внезапно исчезла его мама, и разворачивает такси. Далее Антону предстоит узнать шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. На помощь герою приходят Кирилл (Кяро) — жесткий и прямой лидер волонтерской организации «Либертас», Вика (Феофанова) — закрытая девушка, которая постоянно рискует и спасает всех, кроме себя, и начинающий блогер Илья (Чугунов) — племянник Кирилла, юморной и легкий на подъем парень.
«Эта история о неравнодушии, разнице поколений, разнице мышления, о человеке и свободе выбора. О том, как сделать максимум полезного для других людей. "Право на свободу" — сериал актуальный, он будет близок и понятен аудитории разных возрастов. Над проектом трудилось немало дебютантов, и я получил огромное удовольствие от работы с ними. Думаю, нам еще есть, что рассказать о наших персонажах, и я был бы счастлив сняться во втором сезоне, если он будет», — поделился Кирилл Кяро.
фото: Пресс-служба Wink
Сериал право «Право на свободу» стал режиссерским дебютом для актера и театрального постановщика Артема Дубры, который также выступил соавтором сценария. Вместе с ним над написанием истории работали Андрей Таратухин, Юлия Крутова, Сергей Глушков и Варвара Феофанова.
«Мы говорим о реальных случаях реальных людей, и, прорабатывая их истории, ищем ключи помощи человеку. Мне кажется, что у нас получилось очень доброе кино. Наш проект не о том, что надо сидеть и ужасаться, а о том, как можно реально помочь. Рабство, несвобода — это стихия, и понятно, что мы, как простые люди, мало что можем сделать. Стихия сметает судьбы, ее невозможно победить, просто щелкнув пальцами, перечислив деньги. Но можно делать небольшие шаги, которые будут хоть для кого-то полезны. И если каждый человек будет это делать, то наш мир, может быть, изменится», — отмечает Феофанова.
Проект состоит из 8 эпизодов по 26 минут. Над его созданием работала кинокомпания Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета.
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