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Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой»

18 октября
2022 год

Новости кино >>
18 октября 2022
Стартовали съемки сериала «Игра головой» производства онлайн-кинотеатра Иви и продюсерской компании Iney, главные роли в котором исполняют Илья Маланин и Максим Виторган. Продюсерами истории университетского преподавателя, объявившего вoйну подпольной букмекерской организации, стали Андрей Золотарёв и Алёна Акимова, а режиссером – Александр Карпиловский, уточняет пресс-служба платформы.

Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По словам Карпиловского, «это сериал о том, что любовь — самое главное, любовь – это то, что невозможно просчитать, любовь не поддается никакому статистическому осмыслению, любовь отличает людей от машин. Ты можешь знать все, но по-настоящему человеком ты будешь тогда, когда поймешь, что такое любовь. В нашей истории к такому понимаю идет главный герой – замкнутый человек, награжденный судьбой истинной гениальностью. А обстоятельства, с которыми он имеет дело, тоже не совсем обычные – букмекерские ставки на футбольные матчи. Нам было интересно готовиться к такому материалу. И уверен, зрителю будет невероятно интересно за этой историей наблюдать».

По сюжету Михаил Александрович Нефедов – гений-математик с редким синдромом саванта, обеспечивающим ему феноменальную память, преподает в университете теорию вероятности и статистику. Михаил Александрович помнит все, что когда-либо слышал, видел или читал. Его голова – хранилище огромного объема информации, которой он виртуозно пользуется. Михаил выясняет, что у его сына-подростка — генетическое заболевание, несовместимое с жизнью, и на его лечение потребуется многомиллионная сумма. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную в его гениальном уме ставку на футбольный матч местной лиги, но проигрывает. Ошибиться он не мог, а значит, в уравнении есть неучтенная переменная. Так герой обнаруживает существование подпольного букмекерского бизнеса, где результаты игр подтасовываются для извлечения нелегального дохода. Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них свой выигрыш. «Бизнесмены» платить отказываются. Так начинается война университетского преподавателя с букмекерской мафией. Лишенный эмоций, привязанностей и страха, патологически неспособный к эмпатии гений не спасует ни перед чем. Но однажды он обнаружит себя человеком – уязвимым, зависимым и по-настоящему живым.

Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Уже сейчас я понимаю, что предстоит не самый простой, но интересный путь в работе на этом проекте. Мой герой – оригинальный и совсем не похож на меня, что делает эту работу настоящим вызовом. Надеюсь, справлюсь. Меня очень вдохновляет сюжет, сама история. В ней есть динамика, темп, эмоции. Уверен, получится крутой сериал», — рассказал Илья Маланин.

Компанию исполнителям главных ролей составят Мария Шумакова, Леонид Басов, Филипп Рейнхардт, Дмитрий Шевченко, Иван Фоминов, Тимофей Елецкий, Глеб Шевнин, Софья Шидловская и другие актеры.

Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Мы очень тщательно подбирали актера на главную роль и, в конечном итоге, остановились на Илье Маланине, который, как нам кажется, идеально подходит. Сейчас, когда мы уже получаем первые материалы с площадки, стало понятно, что это было верное решение. Должна сказать, что это один из самых интересных и неоднозначных персонажей, которых я когда-либо видела в сериалах. И это здорово», — отметила продюсер Алёна Акимова.

В продюсерской команде сериала также числятся Вадим Соколовский и Илья Бурец.

Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Это очень необычная история, создание которой потребовало глубокого погружения как в математическую статистику, так и в букмекерский бизнес (очень непростой, надо сказать). Но мы прежде всего болеем за зрителя, поэтому пытаемся сделать сериал понятным и интересным», — говорит Андрей Золотарёв.
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Алёна АкимоваЛеонид БасовИлья БурецМаксим ВиторганТимофей ЕлецкийАндрей ЗолотаревАлександр КарпиловскийИлья МаланинФилипп РейнхардтВадим СоколовскийИван ФоминовГлеб ШевнинДмитрий ШевченкоСофья ШидловскаяМария Шумакова

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Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой» фотографии
Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой» фотографии
Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой» фотографии
Илья Маланин стал преподавателем в сериале «Игра головой» фотографии
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