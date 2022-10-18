Слава человечеству: новый тизер «Ниер: Автомата — Версия 1.1а»

Студия A-1 Pictures
(«Одинокий Замок в Зазеркалье
», «Визуальная тюрьма
») поделилась новым тизером к аниме «Ниер: Автомата — Версия 1.1а
» по культовой видеоигре Ёко Таро
. Промо-ролик начинается с девиза «Слава человечеству!», знакомого всем поклонникам японского хэк-н-слэша.
По сюжету видеоигры шесть тысяч лет люди противостоят пришельцам и расе разумных роботов. Проиграв битву, человечество перебирается на Луну, оставив вместо себя боевых андроидов YoRHa и возложив на них миссию по освобождению Земли от инопланетных захватчиков. Однако, по словам Таро, аниме не станет фиксироваться на коллизиях первоисточника и расскажет самостоятельную историю.
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«Теккен: Кровные узы» — еще одна аниме-адаптация легендарной видеоигры
За сценарий и режиссуру сериала отвечает Рёдзи Масуяма
(«Садистская смесь
», «Детский сад Ханамару
») при участии самого Ёко Таро. За дизайн персонажей взялся Дзюн Накаи
(«Синий экзорцист
», «Школа мертвецов
»), а музыкальным оформлением занимается MONACA
(«Любовь тирана
», «Знойный пинг-понг
»).
Главные роли озвучили Юи Исикава
(Микаса Аккерман из «Атаки титанов
», Эйми из «Драгон Квест: приключения Дая
»), Нацуки Ханаэ
(борец с нечистью Тандзиро Камада из «Истребителя демонов
», эксцентричный Хироси Одокава из «Необычного такси
»), Аяка Сува
(Юдзи Кадзами из «Плода Грисайи
», Сион Огура из «Городской дьяволицы
»), а также сэйю Кэйко Исобэ
, Мэри Хацуми
и Тиаки Кано
. Релиз намечен на январь 2023-го.
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