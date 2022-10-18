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Слава человечеству: новый тизер «Ниер: Автомата — Версия 1.1а»

18 октября
2022 год

Новости кино >>
18 октября 2022
Студия A-1 PicturesОдинокий Замок в Зазеркалье», «Визуальная тюрьма») поделилась новым тизером к аниме «Ниер: Автомата — Версия 1.1а» по культовой видеоигре Ёко Таро. Промо-ролик начинается с девиза «Слава человечеству!», знакомого всем поклонникам японского хэк-н-слэша.


По сюжету видеоигры шесть тысяч лет люди противостоят пришельцам и расе разумных роботов. Проиграв битву, человечество перебирается на Луну, оставив вместо себя боевых андроидов YoRHa и возложив на них миссию по освобождению Земли от инопланетных захватчиков. Однако, по словам Таро, аниме не станет фиксироваться на коллизиях первоисточника и расскажет самостоятельную историю.

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За сценарий и режиссуру сериала отвечает Рёдзи МасуямаСадистская смесь», «Детский сад Ханамару») при участии самого Ёко Таро. За дизайн персонажей взялся Дзюн НакаиСиний экзорцист», «Школа мертвецов»), а музыкальным оформлением занимается MONACAЛюбовь тирана», «Знойный пинг-понг»).

Слава человечеству: новый тизер «Ниер: Автомата — Версия 1.1а»

Главные роли озвучили Юи Исикава (Микаса Аккерман из «Атаки титанов», Эйми из «Драгон Квест: приключения Дая»), Нацуки Ханаэ (борец с нечистью Тандзиро Камада из «Истребителя демонов», эксцентричный Хироси Одокава из «Необычного такси»), Аяка Сува (Юдзи Кадзами из «Плода Грисайи», Сион Огура из «Городской дьяволицы»), а также сэйю Кэйко Исобэ, Мэри Хацуми и Тиаки Кано. Релиз намечен на январь 2023-го.
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Слава человечеству: новый тизер «Ниер: Автомата — Версия 1.1а» фотографии
Слава человечеству: новый тизер «Ниер: Автомата — Версия 1.1а» фотографии
Слава человечеству: новый тизер «Ниер: Автомата — Версия 1.1а» фотографии
Слава человечеству: новый тизер «Ниер: Автомата — Версия 1.1а» фотографии
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