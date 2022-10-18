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Кирилл Нагиев и Софья Каштанова снимаются в сериале про «русских хакеров»

18 октября
2022 год

Новости кино >>
18 октября 2022

В Москве начались съемки авантюрной комедии о «русских хакерах» «Короче, план такой». Согласно пресс-службе ИРИ, сериал снимается продюсерской компанией WMG при поддержке Института развития интернета. Режиссером выступает Марк Горобец, оператором — Морад Абдель-Фаттах, а генеральными продюсерами — Вадим Галыгин и Владимир Микулич.

Кирилл Нагиев и Софья Каштанова снимаются в сериале про «русских хакеров»
фото: пресс-служба ИРИ

Зрителей ожидает авантюрная комедия о команде «русских хакеров», которые никогда не виделись в реале и знают друг друга только по никам. Они успешно потрошили электронные кошельки богачей, пока не совершили ошибку и попались. Ребята знакомятся лично и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Хакеры выбирают второе, и с этого момента жизнь их меняется. Теперь на кону не шальные деньги, а свобода и безопасность всего мира, которую герои будут защищать во всех уголках планеты. В команде найдется место любви и борьбе за лидерство.

В сериале заняты Кирилл Нагиев, Софья Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Максим Костромыкин, Михаил Сафронов, Вероника Мохирева и другие актеры.
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Кирилл Нагиев и Софья Каштанова снимаются в сериале про «русских хакеров» фотографии
Кирилл Нагиев и Софья Каштанова снимаются в сериале про «русских хакеров» фотографии
Кирилл Нагиев и Софья Каштанова снимаются в сериале про «русских хакеров» фотографии
Кирилл Нагиев и Софья Каштанова снимаются в сериале про «русских хакеров» фотографии
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