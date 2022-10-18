Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое»

По сюжету Татьяна работает аудитором крупной фирмы и полностью обеспечивает своего мужа. Она уже много лет пытается забеременеть, но у нее ничего не получается. В глубине души Таня думает, что это наказание за смерть новорожденного сына, которого она родила еще в юности. Однажды женщина возвращается домой и застает своего мужа с любовницей. В это же время Тане звонит соседка бабушки и сообщает, что ее не стало. Таня принимает решение уйти от мужа, приезжает в родной город и узнает о том, что 17 лет назад бабушка отдала ее ребенка в другую семью.
По словам Анны Здор, «идея, которую мы хотим донести зрителю в нашем фильме, заключается в том, что не стоит опускать руки и падать духом, всегда нужно бороться за свое счастье и семью. Казалось бы, даже в ситуации моей героини уже ничего нельзя сделать, никак не исправить ошибки прошлого, но она не отчаялась и приняла самое правильное решение – идти до конца».
«Мне очень повезло с партнерами в проекте, все замечательные. Особенно интересно было работать с Ваней Сапфировым, который играл моего сына. Мы с ним много разговаривали, давали друг другу советы, старались вместе вжиться в образы. У нас и вправду сложились отношения отца и сына на время съемок», — рассказал Сергей Губанов.
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