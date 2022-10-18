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Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое»

18 октября
2022 год

Новости кино >>
18 октября 2022
Завершились съемки четырехсерийной остросюжетной мелодрамы Дмитрия Пантелеева «Темное прошлое» с Анной Здор и Сергеем Губановым в главных ролях, сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Татьяна работает аудитором крупной фирмы и полностью обеспечивает своего мужа. Она уже много лет пытается забеременеть, но у нее ничего не получается. В глубине души Таня думает, что это наказание за смерть новорожденного сына, которого она родила еще в юности. Однажды женщина возвращается домой и застает своего мужа с любовницей. В это же время Тане звонит соседка бабушки и сообщает, что ее не стало. Таня принимает решение уйти от мужа, приезжает в родной город и узнает о том, что 17 лет назад бабушка отдала ее ребенка в другую семью.

По словам Анны Здор, «идея, которую мы хотим донести зрителю в нашем фильме, заключается в том, что не стоит опускать руки и падать духом, всегда нужно бороться за свое счастье и семью. Казалось бы, даже в ситуации моей героини уже ничего нельзя сделать, никак не исправить ошибки прошлого, но она не отчаялась и приняла самое правильное решение – идти до конца».

Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

В мини-сериале также сыграли Яна Чигир, Иван Сапфиров, Сергей Иванюк, Светлана Чернова, Татьяна Сабинова, Алёна Фалалеева, Кристина Дашкевич и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Макеев и художник-постановщик Наталья Чабаненко.

«Мне очень повезло с партнерами в проекте, все замечательные. Особенно интересно было работать с Ваней Сапфировым, который играл моего сына. Мы с ним много разговаривали, давали друг другу советы, старались вместе вжиться в образы. У нас и вправду сложились отношения отца и сына на время съемок», — рассказал Сергей Губанов.
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№ 1
babydylnova   18.10.2022 - 15:51
Максимально жуткий сюжет с мужем на шее, изменой, смертью и потерей ребенка. Почему столько горя сваливается на женщин? Закрутили, завертели, посмотрим, как все распутает главная героиня. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое» фотографии
Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое» фотографии
Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое» фотографии
Анна Здор и Сергей Губанов сыграли в мелодраме «Темное прошлое» фотографии
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