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Пятый сезон «Трудных подростков» и «Чародеи» от Александра Цыпкина получат поддержку ИРИ

18 октября
2022 год

Новости кино >>
18 октября 2022
Подведены итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде, проведенного Институтом развития интернета. Финансовую поддержку получат 177 проектов разных жанров и форматов – художественные и документальные сериалы и шоу, проекты в блогосфере, спецпроекты в СМИ, мультиформатный контент и видеоигры со сроком выхода в 2023-2024 годах. Список опубликован на сайте ИРИ.

Пятый сезон «Трудных подростков» и «Чародеи» от Александра Цыпкина получат поддержку ИРИ
фото: кадр из комедии «Красный-5»

В категории «аудиовизуальный контент» представлены 72 победителя. Среди них пятый сезон «Трудных подростков», продолжение популярной молодежной «Френдзоны», комедия «Красный-5» с Романом Курцыным и Владимиром Вдовиченковым, современные «Чародеи» по идее Александра Цыпкина «Министерство всего хорошего», исторический сериал «Александр I», остросюжетный сериал «Длань», детектив с элементами фантастики «Подростки в космосе», «Саров» о ядерных исследованиях в СССР, фэнтези-сериал «Молот ведьм», приключенческая «Любопытная Варвара», «Дорогой Вилли» о ядерном кризисе конца 1960-х, «Ополченческий романс», анимационные сериалы «Технолайк» и «Ник-изобретатель», а также документальные проекты вроде «Карениной» по книге литературоведа Павла Басинского, веб-сериала о выдающемся волейбольном тренере «Карполь. 85» и «Нефти» об энергетической мировой политике.

В блогосфере будет поддержан 41 проект. Среди мультиформатных работ — 44 победителя, а среди спецпроектов в СМИ — шесть. В секции «Игры и ПО» поддержку получат 14 проектов, включая игру по «Фиксикам».
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№ 1
babydylnova   18.10.2022 - 15:53
Очень позабавила новость про поддержку игры по Фиксикам. А так, сериалы достойные, действительно такие проекты стоит поддерживать, тем более, если есть идеи для новых сюжетов. Зрители ждут с нетерпением... читать далее>>
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