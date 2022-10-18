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«Пальма» и «Последний богатырь. Посланник тьмы» получили премию «ТЭФИ-Kids»

18 октября
2022 год

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18 октября 2022

«Пальма» Александра Домогарова-младшего и «Последний богатырь. Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко удостоены Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids — 2022» в номинации «Телевизионный фильм / сериал для детей», сообщается на сайте Фонда «Академии российского телевидения».

«Пальма» и «Последний богатырь. Посланник тьмы» получили премию «ТЭФИ-Kids»
фото: пресс-служба ТЭФИ

Лучшим анимационным сериалом признаны «Монсики», а среди полнометражных мультфильмов победу одержала картина Андрея Колпина «Кощей. Начало». Композитора «Оранжевой коровы» Александра Зацепина отметили наградой за «лучшую музыку для детской программы / сериала / анимационного фильма». Оксану Фёдорову, работающую над программой «Спокойной ночи, малыши», признали лучшей ведущей.

Торжественная церемония вручения премии состоялась 17 октября в московском театре Et Cetera.
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