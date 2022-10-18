«Пальма» и «Последний богатырь. Посланник тьмы» получили премию «ТЭФИ-Kids»

Пятый сезон «Трудных подростков» и «Чародеи» от Александра Цыпкина получат поддержку ИРИ
Подведены итоги конкурсного отбора на создание национального контента в цифровой среде, проведенного Институтом развития интернета
1 комментарий
«Пальма» Александра Домогарова-младшего и «Последний богатырь. Посланник тьмы» Дмитрия Дьяченко удостоены Российской национальной премии в области детского кино и телевидения «ТЭФИ-Kids — 2022» в номинации «Телевизионный фильм / сериал для детей», сообщается на сайте Фонда «Академии российского телевидения».
обсуждение >>