«Иллюзион» представил спецпрограмму к юбилею Динары Асановой

В этом году со дня рождения советской постановщицы Динары Асановой исполняется 80 лет. Показы специальной программы к ее юбилею пройдут в московском кинотеатре «Иллюзион» с 21 по 23 октября, сообщают организаторы.
фото: illuzion-cinema.ru
В день открытия зрителям представят дипломный короткий метр режиссера «Рудольфио» – экранизацию повести Валентина Распутина про школьницу Ио, увлекшуюся взрослым мужчиной Рудольфом (Юрий Визбор). Короткометражка вызвала серьезное недовольство на студии «Ленфильм», и Динаре Асановой доверили самостоятельную постановку только спустя четыре года — картину по сценарию Юрия Клепикова «Не болит голова у дятла».
Также будут показаны материалы к незаконченному последнему фильму Асановой «Незнакомка», драме о школьнице, пытающейся сойти за свою среди сверстников из числа «золотой молодежи». Несколько лет назад эти материалы были найдены в Госфильмофонде. Они примечательны тем, что в кадре появляется сама Динара Асанова. Режиссер направляет актеров, комментирует их действия, дает рекомендации и ставит актерские задачи. Асанова считала, что «Незнакомка» станет ее лучшим фильмом. Однако во время киноэкспедиции в Мурманск режиссер скоропостижно скончалась, не успев закончить работу.
Продолжит программу документальный фильм «Динара», снятый об Асановой ее другом и коллегой по «Ленфильму» Виктором Титовым, а закроется она фильмом «Пацаны», пронзительным и честным взглядом на трудных подростков с великолепной актерской работой Валерия Приемыхова.
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