«Вампиры средней полосы» вернутся с новым сезоном в декабре

Ева Смирнова, успевшая до «Вампиров средней полосы» сняться более чем в 30 проектах, на съемочной площадке второго сезона отпраздновала свое 10-летие: «В костюм-вагоне повесили дождик и шарики, принесли торт с огромной свечой, шоураннер Алексей Акимов подарил коллекционную книгу Тима Бертона по режиссуре — я рассказывала ему, что хочу учиться на режиссера и сценариста. А когда пришли на площадку, резко из-за вагончика реквизита вышел Юрий Николаевич с огромным букетом цветов и электрогитарой мне в подарок. Он рассказал, что на такой же гитаре играли многие знаменитости. Это был мой самый прекрасный день рождения!»
Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в онлайн-кинотеатре START в марте 2021 года. Проект также был представлен на крупнейшем европейском смотре сериалов Series Mania во французском Лилле.
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