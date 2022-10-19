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«Вампиры средней полосы» вернутся с новым сезоном в декабре

19 октября
2022 год

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19 октября 2022

Второй сезон сериала «Вампиров средней полосы» выйдет на START уже в декабре, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Вампиры средней полосы» вернутся с новым сезоном в декабре
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В продолжении проекта семье смоленских вампиров во главе с дедом Славой предстоит немало испытаний: им нужно сохранить свою тайну, вновь защитить город от сил зла и ужиться с новым Хранителем.

К своим ролям вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев и Дмитрий Лысенков. К актерскому составу также присоединятся Ева Смирнова, сыгравшая маленькую девочку Милу, которую вампирская семья берет под опеку, Анастасия Стежко, заменившая Екатерину Кузнецову в роли следовательницы Аннушки, Лукерья Ильяшенко в образе уральской вампирши Агаты, а в некоторых эпизодах появится Екатерина Ланн, дочь Татьяны Догилевой, которая исполнит роль экс-хранительницы в молодости. В кадре зрители увидят еще больше Смоленска и его окрестностей и уже знакомые локации в Москве и Московской области.

Ева Смирнова, успевшая до «Вампиров средней полосы» сняться более чем в 30 проектах, на съемочной площадке второго сезона отпраздновала свое 10-летие: «В костюм-вагоне повесили дождик и шарики, принесли торт с огромной свечой, шоураннер Алексей Акимов подарил коллекционную книгу Тима Бертона по режиссуре — я рассказывала ему, что хочу учиться на режиссера и сценариста. А когда пришли на площадку, резко из-за вагончика реквизита вышел Юрий Николаевич с огромным букетом цветов и электрогитарой мне в подарок. Он рассказал, что на такой же гитаре играли многие знаменитости. Это был мой самый прекрасный день рождения!»

Премьера первого сезона «Вампиров средней полосы» состоялась в онлайн-кинотеатре START в марте 2021 года. Проект также был представлен на крупнейшем европейском смотре сериалов Series Mania во французском Лилле.
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«Вампиры средней полосы» вернутся с новым сезоном в декабре фотографии
«Вампиры средней полосы» вернутся с новым сезоном в декабре фотографии
«Вампиры средней полосы» вернутся с новым сезоном в декабре фотографии
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