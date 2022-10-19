Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею»

За режиссуру фильма отвечал ученик Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова — дебютант Сергей Ильин. Его картина посвящена истории любви прилежного алтарника Матвея и дерзкой художницы Агаты, которые проходят путь от случайной встречи до нежной влюбленности на фоне залитой солнцем летней Москвы.
«Этот проект для меня — история о любви. О том, как много лиц, значений и философий она в себе совмещает, какой разной и парадоксальной может быть, при этом всегда, всегда оставаясь любовью — такой, как есть. Мне нравится мысль, что любовь выглядит как человек, который любит. От матери — к ребенку, от женщины — к мужчине, от человека — к Богу. Все это любовь. Она для каждого своя, личная, но что самое важное — найти ее можно в каждом из нас. И в нашем кино», — отметила Валери Зоидова.
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»
В процессе поиска локаций режиссер Сергей Ильин, художник Маруся Парфенова-Чухрай и оператор-постановщик Дуглас Мачабели объехали 163 храма в Москве и области. В итоге для съемок интерьерных сцен выбрали храм Климента Папы Римского с его строгой геометрией и уникальным алтарем, а экстерьеры и уличные сцены снимали в храме Иоанна Воина на Якиманке.
«Мы с командой поставили перед собой смелую творческую задачу — сформулировать собственный визуальный православный код, особую эстетику, более строгую и аскетичную, чем мы привыкли видеть в повседневности. Так, шедевр модерна стал для нас семинарией, дворянская усадьба сыграла приходской дом, а в пространстве православного храма впервые взлетел коптер — только никому не говорите», — поделился Ильин.
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