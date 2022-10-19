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Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею»

19 октября
2022 год

Новости кино >>
19 октября 2022
В Москве завершились съемки драмеди «Страсти по Матвею» с Денисом Власенко и Валери Зоидовой в главных ролях, сообщает пресс-служба кинокомпани-дистрибьютора «Централ Партнершип».

Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею»
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

За режиссуру фильма отвечал ученик Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова — дебютант Сергей Ильин. Его картина посвящена истории любви прилежного алтарника Матвея и дерзкой художницы Агаты, которые проходят путь от случайной встречи до нежной влюбленности на фоне залитой солнцем летней Москвы.

«Этот проект для меня — история о любви. О том, как много лиц, значений и философий она в себе совмещает, какой разной и парадоксальной может быть, при этом всегда, всегда оставаясь любовью — такой, как есть. Мне нравится мысль, что любовь выглядит как человек, который любит. От матери — к ребенку, от женщины — к мужчине, от человека — к Богу. Все это любовь. Она для каждого своя, личная, но что самое важное — найти ее можно в каждом из нас. И в нашем кино», — отметила Валери Зоидова.

Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею»
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

В процессе поиска локаций режиссер Сергей Ильин, художник Маруся Парфенова-Чухрай и оператор-постановщик Дуглас Мачабели объехали 163 храма в Москве и области. В итоге для съемок интерьерных сцен выбрали храм Климента Папы Римского с его строгой геометрией и уникальным алтарем, а экстерьеры и уличные сцены снимали в храме Иоанна Воина на Якиманке.

«Мы с командой поставили перед собой смелую творческую задачу — сформулировать собственный визуальный православный код, особую эстетику, более строгую и аскетичную, чем мы привыкли видеть в повседневности. Так, шедевр модерна стал для нас семинарией, дворянская усадьба сыграла приходской дом, а в пространстве православного храма впервые взлетел коптер — только никому не говорите», — поделился Ильин.

Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею»
фото: Пресс-служба «Централ Партнершип»

Для того, чтобы достоверно передать образы священников Тимофей Трибунцев и Алексей Розин участвовали в особых репетициях, где команда тщательно разбирала предметный и бытовой мир православия. В актерский состав проекта также вошли Ольга Медынич, Полина Синильникова, Ольга Бодрова, Александр Мизев и Анар Халилов.

Картина выйдет в прокат в первом квартале 2023 года.
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Алтарник Денис Власенко влюбляется в московскую художницу в драмеди «Страсти по Матвею»
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Страсти по Матвею

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Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею» фотографии
Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею» фотографии
Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею» фотографии
Денис Власенко и Валери Зоидова снялись в драмеди «Страсти по Матвею» фотографии
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