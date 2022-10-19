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Ева Грин и Марк Стронг встречают загадочную филиппинку в трейлере фильма «Дурной глаз»

19 октября
2022 год

Новости кино >>
19 октября 2022
В сети появился дублированный трейлер мистического триллера «Дурной глаз» режиссёра Лоркана ФиннеганаВивариум»).


Дизайнер модной одежды готовится к своему главному показу. Но после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристин от кошмаров и дрожи в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья девушки замечает, что помимо гостьи в доме поселился кто-то еще…

Ева Грин и Марк Стронг встречают загадочную филиппинку в трейлере фильма «Дурной глаз»

Главные роли в фильме сыграли Ева Грин, Марк Стронг, Чаи Фонасье, Кэти Белтон и Билли Гадсон.

В российский прокат «Дурной глаз» выйдет 17 ноября.
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Ева Грин и Марк Стронг встречают загадочную филиппинку в трейлере фильма «Дурной глаз» фотографии
Ева Грин и Марк Стронг встречают загадочную филиппинку в трейлере фильма «Дурной глаз» фотографии
Ева Грин и Марк Стронг встречают загадочную филиппинку в трейлере фильма «Дурной глаз» фотографии
Ева Грин и Марк Стронг встречают загадочную филиппинку в трейлере фильма «Дурной глаз» фотографии
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