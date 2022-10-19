Ева Грин и Марк Стронг встречают загадочную филиппинку в трейлере фильма «Дурной глаз»

В сети появился дублированный трейлер мистического триллера «Дурной глаз
» режиссёра Лоркана Финнегана
(«Вивариум
»).
Дизайнер модной одежды готовится к своему главному показу. Но после трагических событий ее беспокоят ужасные видения, мешающие работать и жить. Внезапно в ее доме в самом центре Лондона появляется знахарка. Парой касаний она избавляет Кристин от кошмаров и дрожи в руках. Но эффект временный и требует повторов. Вскоре семья девушки замечает, что помимо гостьи в доме поселился кто-то еще…
Главные роли в фильме сыграли Ева Грин
, Марк Стронг
, Чаи Фонасье
, Кэти Белтон
и Билли Гадсон
.
В российский прокат «Дурной глаз
» выйдет 17 ноября.
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