Завершились съемки ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом

В Праге завершились съемки перезапуска мистического триллера «Ворон
» с Биллом Скарсгардом
в главной роли, сообщает The Prague Reporter
.
Сюжет картины основан на одноименном комиксе Джеймса О'Барра и сосредоточен вокруг рок-музыканта Эрика Дрейвена, который возвращается с того света, чтобы отомстить за смерть своей любимой. Главную роль в оригинале 1994 года исполнил Брэндон Ли
, трагически погибший на съемках.
В ребуте компанию Скарсгарду составили британская певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA Twigs, Дэнни Хьюстон
, Сами Буаджила
, Карел Добры
, Танди Смит и Дэвид Боулз. Режиссером выступил Руперт Сандерс
, а сценарий написал Зак Бэйлин
. Бюджет оценивается в 50 миллионов долларов.
После выхода первого фильма было снято несколько продолжений — «Ворон: город ангелов
», «Ворон: Спасение
» и «Ворон: Жестокое причастие», которые вышли на экраны с 1996-го по 2005-й. Ранее неоднократно сообщалось о перезапуске «Ворона», но ни один из проектов не был реализован. В касте последнего из них значился Джейсон Момоа
.
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