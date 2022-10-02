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Завершились съемки ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом

2 октября
2022 год

Новости кино >>
2 октября 2022

В Праге завершились съемки перезапуска мистического триллера «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли, сообщает The Prague Reporter.

Сюжет картины основан на одноименном комиксе Джеймса О'Барра и сосредоточен вокруг рок-музыканта Эрика Дрейвена, который возвращается с того света, чтобы отомстить за смерть своей любимой. Главную роль в оригинале 1994 года исполнил Брэндон Ли, трагически погибший на съемках.


В ребуте компанию Скарсгарду составили британская певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Сами Буаджила, Карел Добры, Танди Смит и Дэвид Боулз. Режиссером выступил Руперт Сандерс, а сценарий написал Зак Бэйлин. Бюджет оценивается в 50 миллионов долларов.

После выхода первого фильма было снято несколько продолжений — «Ворон: город ангелов», «Ворон: Спасение» и «Ворон: Жестокое причастие», которые вышли на экраны с 1996-го по 2005-й. Ранее неоднократно сообщалось о перезапуске «Ворона», но ни один из проектов не был реализован. В касте последнего из них значился Джейсон Момоа.
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