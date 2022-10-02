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Фрейя Аллан попадет на «Планету обезьян»

2 октября
2022 год

Новости кино >>
2 октября 2022
Звезда «Ведьмака» Фрейя Аллан сыграет в картине «Царство планеты обезьян» (Kingdom of the Planet of the Apes). Согласно Deadline, продолжение популярной серии студия 20th Century планирует выпустить в 2024 году.

Фрейя Аллан попадет на «Планету обезьян»
фото: deadline.com

Поговаривают, что события новой части развернутся спустя года после финала «Войны», вышедшей в 2017 году.

Главная роль закреплена за Оуэном Тигом. К актерской команде также присоединился Питер Макон («Орвилл»). Режиссерское кресло займет Уэс Болл. Сценарий написали Джош Фридман, Рик Джаффа, Аманда Сильвер и Патрик Айсон.

Читать рецензию «Планета обезьян: Война» // Цезарь должен умереть

Вселенная «Планеты обезьян», основанная на одноименном романе Пьера Буля 1963 года, насчитывает на данный момент два сериала и девять фильмов, включая ремейк Тима Бёртона и приквел-серию 2010-х.
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