Фрейя Аллан попадет на «Планету обезьян»

Звезда «Ведьмака
» Фрейя Аллан
сыграет в картине «Царство планеты обезьян» (Kingdom of the Planet of the Apes). Согласно Deadline
, продолжение популярной серии студия 20th Century планирует выпустить в 2024 году.
Поговаривают, что события новой части развернутся спустя года после финала «Войны
», вышедшей в 2017 году.
Главная роль закреплена за Оуэном Тигом
. К актерской команде также присоединился Питер Макон («Орвилл
»). Режиссерское кресло займет Уэс Болл
. Сценарий написали Джош Фридман
, Рик Джаффа, Аманда Сильвер и Патрик Айсон.
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«Планета обезьян: Война» // Цезарь должен умереть
Вселенная «Планеты обезьян», основанная на одноименном романе Пьера Буля
1963 года, насчитывает на данный момент два сериала и девять фильмов, включая ремейк Тима Бёртона
и приквел-серию 2010-х.
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