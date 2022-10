Фрейя Аллан попадет на «Планету обезьян»

Читать рецензию «Планета обезьян: Война» // Цезарь должен умереть

Звезда « Ведьмака Фрейя Аллан сыграет в картине «Царство планеты обезьян» (Kingdom of the Planet of the Apes). Согласно Deadline , продолжение популярной серии студия 20th Century планирует выпустить в 2024 году.Поговаривают, что события новой части развернутся спустя года после финала « Войны », вышедшей в 2017 году.Главная роль закреплена за Оуэном Тигом . К актерской команде также присоединился Питер Макон (« Орвилл »). Режиссерское кресло займет Уэс Болл . Сценарий написали Джош Фридман , Рик Джаффа, Аманда Сильвер и Патрик Айсон.Вселенная «Планеты обезьян», основанная на одноименном романе Пьера Буля 1963 года, насчитывает на данный момент два сериала и девять фильмов, включая ремейк Тима Бёртона и приквел-серию 2010-х.