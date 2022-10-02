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Объявлена дата премьеры продолжения «Американской истории ужасов»

2 октября
2022 год

Новости кино >>
2 октября 2022
Стало известно, когда стартует 11-й сезон хоррор-антологии «Американская история ужасов». Премьера продолжения сериала на канале FX состоится 19 октября, сообщает TV Insider.

Объявлена дата премьеры продолжения «Американской истории ужасов»
фото: tvinsider.com

Новые серии получили подзаголовок «Нью-Йорк», а следовательно, события развернутся в Большом яблоке. В день премьеры зрители смогут посмотреть два эпизода из десяти запланированных.

В продолжении шоу Райана Мёрфи заняты Закари Куинто, Пэтти ЛюПон, Денис О'Хэйр, Билли Лурд, Чарли Карвер, Рассел Тови, Лесли Гроссман, Сандра Бернхард, Джо Мантелло и Айзек Пауэлл.

Читать рецензию Смерть автора (и государства). Чем пугает сериал «Американская история ужасов. Двойной сеанс»

Ранее сообщалось, что «Американскую историю ужасов» продлили до 13 сезона, а недавно завершился показ второго сезона ее спин-оффа — альманаха «Американские истории ужасов».
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