Объявлена дата премьеры продолжения «Американской истории ужасов»

Стало известно, когда стартует 11-й сезон хоррор-антологии «Американская история ужасов
». Премьера продолжения сериала на канале FX состоится 19 октября, сообщает TV Insider
.
Новые серии получили подзаголовок «Нью-Йорк», а следовательно, события развернутся в Большом яблоке. В день премьеры зрители смогут посмотреть два эпизода из десяти запланированных.
В продолжении шоу Райана Мёрфи
заняты Закари Куинто
, Пэтти ЛюПон
, Денис О'Хэйр
, Билли Лурд
, Чарли Карвер
, Рассел Тови
, Лесли Гроссман
, Сандра Бернхард
, Джо Мантелло и Айзек Пауэлл.
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Смерть автора (и государства). Чем пугает сериал «Американская история ужасов. Двойной сеанс»
Ранее сообщалось, что «Американскую историю ужасов» продлили до 13 сезона, а недавно завершился показ второго сезона ее спин-оффа — альманаха «Американские истории ужасов
».
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