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Сериал про Кэри Гранта обзавелся актерским составом

2 октября
2022 год

Новости кино >>
2 октября 2022
Телевизионный байопик звезды «фабрики грез» Кэри Гранта, получивший название «Арчи», оброс актерским составом, уверяет Deadline.

Компанию исполнителю титульной роли Джейсону Айзексу составят Лора Эйкман в качестве бывшей жены Кэри Дайэн Кэннон и Харриет Уолтер, которой достался образ Элиз Лич, матери Гранта. Дэйнтон Андерсон, Калам Линч и Окли Пендергаст сыграют молодые версии Арчибальда Александра Лича, а Кара Тойнтон станет юной Элси. В сериале также появятся Генри Ллойд-Хьюз, Иэн Пулстон-Дэвис, Иэн Макнис, Джейсон Уоткинс, Лиза Фолкнер и Ниам Кьюсак.

Сериал про Кэри Гранта обзавелся актерским составом
фото: whattowatch.com

Отправной точкой истории станет рождение артиста в Бристоле в 1904 году. Детство Грант провел в крайней нищете, в 14 лет поступил в труппу мальчиков-акробатов, выступавшую в мюзик-холлах, и затем переехал в США, где Арчи Лич вскоре превратился в неподражаемого Кэри Гранта. За время своей карьеры в кино он снялся более чем в 70 фильмах и был дважды номинирован на «Оскар» — за картины «Грошовая серенада» и «Только одинокое сердце».

За сценарий отвечает Джефф Поуп. Близкие актера уже одобрили материал. Сериал будет состоять из четырех эпизодов и выйдет на британском стриминге ITVX, который запустится в этом году.
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