Сериал про Кэри Гранта обзавелся актерским составом

Телевизионный байопик звезды «фабрики грез» Кэри Гранта
, получивший название «Арчи», оброс актерским составом, уверяет Deadline
.
Компанию исполнителю титульной роли Джейсону Айзексу
составят Лора Эйкман
в качестве бывшей жены Кэри Дайэн Кэннон
и Харриет Уолтер
, которой достался образ Элиз Лич, матери Гранта. Дэйнтон Андерсон, Калам Линч и Окли Пендергаст
сыграют молодые версии Арчибальда Александра Лича, а Кара Тойнтон станет юной Элси. В сериале также появятся Генри Ллойд-Хьюз
, Иэн Пулстон-Дэвис
, Иэн Макнис
, Джейсон Уоткинс
, Лиза Фолкнер
и Ниам Кьюсак
.
Отправной точкой истории станет рождение артиста в Бристоле в 1904 году. Детство Грант провел в крайней нищете, в 14 лет поступил в труппу мальчиков-акробатов, выступавшую в мюзик-холлах, и затем переехал в США, где Арчи Лич вскоре превратился в неподражаемого Кэри Гранта. За время своей карьеры в кино он снялся более чем в 70 фильмах и был дважды номинирован на «Оскар» — за картины «Грошовая серенада
» и «Только одинокое сердце
».
За сценарий отвечает Джефф Поуп. Близкие актера уже одобрили материал. Сериал будет состоять из четырех эпизодов и выйдет на британском стриминге ITVX, который запустится в этом году.
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