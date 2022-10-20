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Боль, беспомощность и надежда в трейлере документального фильма «Временные ограничения»

20 октября
2022 год

Новости кино >>
20 октября 2022
Кино-Театр.Ру представляет трейлер документального фильма «Временные ограничения» режиссёра Ксении ГапченкоКак спасти мёртвого друга»).


Фильм-портрет о двух выдающихся артистах балета, вынужденных на неопределенный срок отойти от дела своей жизни из-за разрыва ахиллова сухожилия. По роковому стечению обстоятельств Мария Александрова и Владислав Лантратов получили эту травму практически одновременно, она – на репетиции, он – во время спектакля. Причем с Марией это произошло уже второй раз. Сначала травма приковала их к костылям и больничным койкам, а затем дала импульс к проявлению невероятной силы воли. Нередко артисты балета и спортсмены ставят крест на своей карьере после таких травм, но герои фильма не сдаются. Поддерживая друг друга, партнеры в жизни и на сцене пытаются преодолеть «временные ограничения», чтобы вернуться к творчеству.

Боль, беспомощность и надежда в трейлере документального фильма «Временные ограничения»

«После того, как Мария получила травму, с которой уже сталкивалась до этого, я понял, что эту историю обязательно надо снимать — это уникальный случай, — рассказал Владислав Лантратов. — Во-первых, ради моральной поддержки, чтобы Мария вдруг не расслабилась и не поддалась какой-то депрессии, а во-вторых, конечно же, чтобы запечатлеть процесс восстановления. Балерина столь высокого уровня борется со столь сложной травмой. Хотелось запечатлеть все, от момента травмы до полного возвращения профессиональной формы и выхода на сцену. В начале было непросто привыкать к тому, что рядом с тобой все время находятся человек и его камера. Все, что с тобой происходит, пока ты в таком уязвимом состоянии, «сохраняется». По ходу изменений в собственных возможностях, по мере решения поставленных врачами и реабилитологами задач, которые необходимо было решать по мере заживления ноги, нас больше стало заботить, что мы делаем, как мы ходим, как продвигается восстановление. Тогда уж о присутствии камеры мы забыли, все стало естественно».

Съёмки проходили с весны 2019 до начала 2020 в России, Германии, Франции и Англии. Ленту «Временные ограничения» впервые покажут 24 октября в рамках национального конкурса документального кино на
XXXII Международном кинофестивале «Послание к человеку».
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Боль, беспомощность и надежда в трейлере документального фильма «Временные ограничения» фотографии
Боль, беспомощность и надежда в трейлере документального фильма «Временные ограничения» фотографии
Боль, беспомощность и надежда в трейлере документального фильма «Временные ограничения» фотографии
Боль, беспомощность и надежда в трейлере документального фильма «Временные ограничения» фотографии
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