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Аугуст Диль перевоплотится в Йозефа Менгеле в фильме Кирилла Серебренникова

20 октября
2022 год

Новости кино >>
20 октября 2022
Немецкий актер Аугуст Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение» (The Disappearance). В основу сюжета положен роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле», удостоенный престижной литературной премии Ренодо в 2017 году, сообщает Variety.

Аугуст Диль перевоплотится в Йозефа Менгеле в фильме Кирилла Серебренникова
фото: К/ф "Воланд"

Нацистский преступник Йозеф Менгеле, из-за своей жестокости получивший прозвище «ангел смерти», в эпоху Третьего рейха проводил бесчеловечные опыты над узниками Освенцима. После победы над фашизмом бежал из гитлеровской Германии в страны Латинской Америки, где часто менял свое место жительства, тем самым избежав наказания за свои преступления. В 1992-м благодаря анализу ДНК выяснилось, что последним пристанищем Менгеле стала Бразилия, где он умер в 1979-м.

Продюсированием «Исчезновения» займутся Илья Стюарт и его компания Hype Studios, с которой Серебренников работал над «Женой Чайковского», и Шарль Жильбер из студии CG Cinema («Аннетт»).

В послужном списке Аугуста Диля — роли в боевике Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», военном фильме Терренса Малика «Тайная жизнь», триллере Роберта Земекиса «Союзники» и драме Томаса Винтерберга «Курск». Также он воплотил образ Воланда в одноименной ленте Михаила Локшина, которая стала первым проектом Диля в России.
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обсуждение >>
№ 1
Элинкаа   20.10.2022 - 09:27
Ого, такой актер у Кирилла Серебрянникова? Вообще интересно, как будет развиваться карьера режиссера за границей, думаю, нас ждет много интересного читать далее>>
Всего сообщений: 1
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