Аугуст Диль перевоплотится в Йозефа Менгеле в фильме Кирилла Серебренникова

Немецкий актер Аугуст Диль исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова «Исчезновение» (The Disappearance). В основу сюжета положен роман французского писателя Оливье Геза «Исчезновение Йозефа Менгеле», удостоенный престижной литературной премии Ренодо в 2017 году, сообщает Variety.
фото: К/ф "Воланд"
Нацистский преступник Йозеф Менгеле, из-за своей жестокости получивший прозвище «ангел смерти», в эпоху Третьего рейха проводил бесчеловечные опыты над узниками Освенцима. После победы над фашизмом бежал из гитлеровской Германии в страны Латинской Америки, где часто менял свое место жительства, тем самым избежав наказания за свои преступления. В 1992-м благодаря анализу ДНК выяснилось, что последним пристанищем Менгеле стала Бразилия, где он умер в 1979-м.
Продюсированием «Исчезновения» займутся Илья Стюарт и его компания Hype Studios, с которой Серебренников работал над «Женой Чайковского», и Шарль Жильбер из студии CG Cinema («Аннетт»).
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