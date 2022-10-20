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Сегодня ты играешь джаз, а завтра — едешь в Токио: вышел тизер «Синего гиганта»

20 октября
2022 год

Новости кино >>
20 октября 2022
Компания TOHO animation, которая занимается прокатом аниме-фильма «Синий гигант», продемонстрировала первый тизер этой драмы о юности и джазе. Премьера в японских кинотеатрах назначена на 17 января 2023 года. Появился и постер.



Экранизация культовой манги Синъити ИсидзукиВысь») рассказывает о Дае Миямото — обычном мальчишке из Сендая — и его внезапной любви к джазовой музыке. Случайно попав на живой концерт, Дай погружается в фантастическую и проникновенную джазовую мистерию. Завороженный новыми ощущениями, он обещает себе стать самым лучшим джазменом в мире и изо дня в день обучается игре на тенор-саксофоне, забыв о любимом ранее баскетболе. Переехав в Токио, Дай приглашает друзей, талантливого пианиста Юкинори Савабэ и барабанщика-любителя Сюндзи Тамаду, отправится вместе с ним в уникальное музыкальное путешествие.

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Фильм делает студия NutВоенная хроника маленькой девочки», «Дека-данс»). В режиссерском кресле расположился Юдзуру ТатикаваМоб Психо 100», «Детектив Конан: Палач Зеро»), над сценарием работает NUMBER 8, редактор оригинальной манги, а музыкальным сопровождением занимается всемирно известная джазовая пианистка и композиторша Хироми Уэхара.

Сегодня ты играешь джаз, а завтра — едешь в Токио: вышел тизер «Синего гиганта»

Еще она сыграет на фортепиано за персонажа Юкинори Савабэ, а компанию Уэхаре составят саксофонист Томоаки Баба и ударник группы Millennium Parade («Призрак в доспехах: SAC_2045») Дзюн Исивака.
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Сегодня ты играешь джаз, а завтра — едешь в Токио: вышел тизер «Синего гиганта» фотографии
Сегодня ты играешь джаз, а завтра — едешь в Токио: вышел тизер «Синего гиганта» фотографии
Сегодня ты играешь джаз, а завтра — едешь в Токио: вышел тизер «Синего гиганта» фотографии
Сегодня ты играешь джаз, а завтра — едешь в Токио: вышел тизер «Синего гиганта» фотографии
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