Сегодня ты играешь джаз, а завтра — едешь в Токио: вышел тизер «Синего гиганта»

Компания TOHO animation
, которая занимается прокатом аниме-фильма «Синий гигант
», продемонстрировала первый тизер этой драмы о юности и джазе. Премьера в японских кинотеатрах назначена на 17 января 2023 года. Появился и постер
.
Экранизация культовой манги Синъити Исидзуки
(«Высь
») рассказывает о Дае Миямото — обычном мальчишке из Сендая — и его внезапной любви к джазовой музыке. Случайно попав на живой концерт, Дай погружается в фантастическую и проникновенную джазовую мистерию. Завороженный новыми ощущениями, он обещает себе стать самым лучшим джазменом в мире и изо дня в день обучается игре на тенор-саксофоне, забыв о любимом ранее баскетболе
. Переехав в Токио, Дай приглашает друзей, талантливого пианиста Юкинори Савабэ и барабанщика-любителя Сюндзи Тамаду, отправится вместе с ним в уникальное музыкальное путешествие.
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Мечты и взросление в «Сонни Бое»
Фильм делает студия Nut
(«Военная хроника маленькой девочки
», «Дека-данс
»). В режиссерском кресле расположился Юдзуру Татикава
(«Моб Психо 100
», «Детектив Конан: Палач Зеро
»), над сценарием работает NUMBER 8
, редактор оригинальной манги, а музыкальным сопровождением занимается всемирно известная джазовая пианистка и композиторша Хироми Уэхара
.
Еще она сыграет на фортепиано за персонажа Юкинори Савабэ, а компанию Уэхаре составят саксофонист Томоаки Баба
и ударник группы Millennium Parade («Призрак в доспехах: SAC_2045
») Дзюн Исивака
.
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