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Ирина Саликова и Сергей Гилев выходят на контакт с пришельцем

20 октября
2022 год

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20 октября 2022
В Москве начались съемки фантастической драмы «Контакты», где сыграют Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов и Александр Мизев. Об этом сообщает пресс-служба компании «Марс Медиа», которая занимается производством проекта.

Ирина Саликова и Сергей Гилев выходят на контакт с пришельцем
фото: Пресс-служба компании «Марс Медиа»

По сюжету бывшая медсестра Нина, ухаживая за немощным пришельцем, начинает противостоять группе коррупционеров, которые пытают инопланетянина и добывают из него ценное вещество. Выйдя на контакт с пришельцем, Нина узнает правду о внеземных существах, которая целиком меняет ее жизнь.

Автором сценария и режиссером фильма выступает Дмитрий Моисеев, для которого проект стал дебютом в полнометражном кино. «Впервые идея пришла мне после того, как я узнал историю кыштымского карлика. Она очень точно показала, как реагируют люди, если что-то странное и необычное попадает в их обыденную реальность», — рассказал постановщик.

Съемки пройдут в Москве и Московской области. В прокат «Контакты» выйдут в 2023 году.
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