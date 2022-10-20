Ирина Саликова и Сергей Гилев выходят на контакт с пришельцем

По сюжету бывшая медсестра Нина, ухаживая за немощным пришельцем, начинает противостоять группе коррупционеров, которые пытают инопланетянина и добывают из него ценное вещество. Выйдя на контакт с пришельцем, Нина узнает правду о внеземных существах, которая целиком меняет ее жизнь.
Автором сценария и режиссером фильма выступает Дмитрий Моисеев, для которого проект стал дебютом в полнометражном кино. «Впервые идея пришла мне после того, как я узнал историю кыштымского карлика. Она очень точно показала, как реагируют люди, если что-то странное и необычное попадает в их обыденную реальность», — рассказал постановщик.
Съемки пройдут в Москве и Московской области. В прокат «Контакты» выйдут в 2023 году.
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