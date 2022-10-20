Объявлены итоги первого этапа Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ»

В Институте кино и телевидения подвели итоги первого этапа ХXII Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ». Лучшим фильмом была названа работа Елизаветы Верхозиной «Скорбим», сообщают организаторы смотра.
фото: Пресс-служба кинофестиваля "ПитерКиТ"
Церемонию открыла песня «Есть только миг» из фильма 1973 года «Земля Санникова» в исполнении студентов Института. После этого зрители увидели документальный фильм о том, как проходил первый этап «ПитерКиТа». В него вошли съемки закулисья, комментарии первых лиц фестиваля, а также фрагменты мастер-классов.
По просьбе жюри приз за лучшую студенческую актерскую работу вручил президент фестиваля — народный артист РСФСР Михаил Боярский. Награду за роль в фильме «Прости, мама» получила Коринна Коловская.
За лучший реализованный сценарий отметили Кирилла Веселова, работавшего над лентой «Письма с летучего острова». Статуэтку в этой номинации вручил председатель жюри первого этапа фестиваля, режиссер игрового кино, актер и сценарист Антон Сиверс. «У жюри была горячая ночь. Мы разошлись почти в 4 утра и чуть не подрались. Это я к тому, что иногда грань между тем, кто получил приз, и тем, кто его не получил, достаточно условна. Поэтому я заранее хочу попросить тех, кто не получит награду, верить в себя», – подчеркнул Сиверс.
Остальные награды распределились следующим образом. Призом за лучшую режиссуру игрового фильма был награжден Давид Поздырка («Совместное обитание»), за постановку неигровой ленты отметили Павла Зеленова («Мой друг Александр Григорьевич»), а за режиссуру анимационной – Дарью Ковалеву («После себя»). Награды за лучшую работу продюсера удостоилась Екатерина Ермакова за картину «Фантомные боли». Среди операторов победу одержал Александр Хромов («Совместное обитание»), а среди звукорежиссеров — Даниил Медведев («Сказка о свойстве времени»). Призом за лучший дебютный фильм имени основателя фестиваля Виктора Семенюка был награжден «Молодой человек М» Анжелы Павловой.
Все призеры перешли во второй этап конкурса, где им предстоит конкурировать с работами студентов российских и зарубежных киношкол.
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