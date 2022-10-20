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Объявлены итоги первого этапа Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ»

20 октября
2022 год

Новости кино >>
20 октября 2022
В Институте кино и телевидения подвели итоги первого этапа ХXII Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ». Лучшим фильмом была названа работа Елизаветы Верхозиной «Скорбим», сообщают организаторы смотра.

Объявлены итоги первого этапа Международного фестиваля студенческих фильмов «ПитерКиТ»
фото: Пресс-служба кинофестиваля "ПитерКиТ"

Церемонию открыла песня «Есть только миг» из фильма 1973 года «Земля Санникова» в исполнении студентов Института. После этого зрители увидели документальный фильм о том, как проходил первый этап «ПитерКиТа». В него вошли съемки закулисья, комментарии первых лиц фестиваля, а также фрагменты мастер-классов.

По просьбе жюри приз за лучшую студенческую актерскую работу вручил президент фестиваля — народный артист РСФСР Михаил Боярский. Награду за роль в фильме «Прости, мама» получила Коринна Коловская.

За лучший реализованный сценарий отметили Кирилла Веселова, работавшего над лентой «Письма с летучего острова». Статуэтку в этой номинации вручил председатель жюри первого этапа фестиваля, режиссер игрового кино, актер и сценарист Антон Сиверс. «У жюри была горячая ночь. Мы разошлись почти в 4 утра и чуть не подрались. Это я к тому, что иногда грань между тем, кто получил приз, и тем, кто его не получил, достаточно условна. Поэтому я заранее хочу попросить тех, кто не получит награду, верить в себя», – подчеркнул Сиверс.

Остальные награды распределились следующим образом. Призом за лучшую режиссуру игрового фильма был награжден Давид Поздырка («Совместное обитание»), за постановку неигровой ленты отметили Павла Зеленова («Мой друг Александр Григорьевич»), а за режиссуру анимационной – Дарью Ковалеву («После себя»). Награды за лучшую работу продюсера удостоилась Екатерина Ермакова за картину «Фантомные боли». Среди операторов победу одержал Александр Хромов («Совместное обитание»), а среди звукорежиссеров — Даниил Медведев («Сказка о свойстве времени»). Призом за лучший дебютный фильм имени основателя фестиваля Виктора Семенюка был награжден «Молодой человек М» Анжелы Павловой.

Все призеры перешли во второй этап конкурса, где им предстоит конкурировать с работами студентов российских и зарубежных киношкол.
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