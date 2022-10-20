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Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков вызывают курьера в трейлере фильма «Гриша Субботин»

20 октября
2022 год

Новости кино >>
20 октября 2022
В сети появился трейлер комедии «Гриша Субботин» режиссёра Кирилла КотельниковаКартонная пристань»).


Ваш заказ доставит курьер Гриша Субботин! Сегодня у него много клиентов: преступные авторитеты, томные леди, люди в черном, гадалки и другие неординарные личности. Решая их проблемы и выпутываясь из сложных ситуаций, Гриша идёт к своей цели — накопить на барабанную установку. Но есть веская причина, которая может остановить даже самого быстрого и пунктуального курьера, — это любовь.

Главные роли в картине сыграли Андрей Михайлов, Алина Махнева, Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Александр Михайлов, Евгений Горенбург и Владимир Шахрин.

Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков вызывают курьера в трейлере фильма «Гриша Субботин»

Большая часть историй, которые случаются с Гришей Субботиным, — вымышленные, а остальные взяты из жизни сценаристом Леонидом Андроновым. Некоторые ключевые реплики появились в фильме благодаря продюсеру Евгению Горенбургу, который также сыграл одного из самых колоритных клиентов Гриши Субботина, олигарха Сергея Ардалионыча.

«Я никоим образом не актер, просто пытался вжиться в этот образ, но никаких особенных ухищрений для этого не предпринимал, — поделился Евгений Горенбург. — С режиссерами, у которых я снимался до этого, мне иногда было тяжеловато, особенно когда я играл у Алексея Мурадова в «Правде о щелпах». Там у меня был крупный план, на котором нельзя было переигрывать: никакой лишней мимики себе не позволяй, четко артикулируй каждую фразу. Я играл там инвалида-колясочника, который тем не менее правит миром. А с режиссером «Гриши Субботина» Кириллом Котельниковым мне работалось совсем легко и просто, хотя я, наверное, как любой актер, недоволен своей актерской работой, и это правильное, самокритичное отношение».

В российский прокат «Гриша Субботин» выйдет 17 ноября.
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№ 1
babydylnova   20.10.2022 - 20:34
Доставщик еды, который помогает людям решать их проблемы. Настолько ли это жизненно?) Больше это относится к таксистам. Задумка фильма забавная. Должен быть легким и с юмором. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Гриша Субботин

фотографии >>
Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков вызывают курьера в трейлере фильма «Гриша Субботин» фотографии
Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков вызывают курьера в трейлере фильма «Гриша Субботин» фотографии
Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков вызывают курьера в трейлере фильма «Гриша Субботин» фотографии
Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков вызывают курьера в трейлере фильма «Гриша Субботин» фотографии
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