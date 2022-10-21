В выходные телезрителям покажут новые мини-сериалы с Дарьей Бондаренко и Евгенией Лозой

Четырехсерийный детектив Натальи Хлопецкой «Звоните в полицию!», чья премьера состоится 22 октября в 17:30, расскажет о девушке Глаше, которая в кругу друзей слывет «везучей» — с завидной регулярностью на нее обрушиваются разнообразные неприятности. Однажды она буквально оказывается на улице, и принимает решение откликнуться на вакансию стажера в полицию, где обещают предоставить жилье.
По словам исполнительницы главной роли Дарьи Бондаренко, «Глаша — очень находчивая, умеет принимать внезапные и смелые решения, у нее аналитический склад ума. Мне она понравилась тем, что она деятельная, подвижная, спортивная, решительная, целеустремленная и волевая, хотя при всем этом неуверенная в себе, очень ранимая девушка. Любит находить себе неприятности на голову, но ловко и мудро сама же из них и выпутывается. Поэтому наблюдать за ее поступками и ее жизнью интересно. Эта вакансия оказывается идеальным вариантом для Глаши. Здесь она вдруг начинает распутывать дела, которые ведет следственный отдел, становится у них помощником. И сама героиня начинает по-другому на себя посмотреть, становится более уверенной. Она удивляется своей смелости, тому, что у нее начинает что-то получаться. И на ее новом пути ее ждут много приключений».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Вечер воскресенья зрители проведут в компании Евгении Лозы, Дмитрия Фрида, Марии Сёмкиной и Алексея Фатеева – на малые экраны выйдет мелодрама Юрия Лейзерова «Возраст счастья». По сюжету школьная учительница Мария Попова вынуждена откликнуться на вакансию няни в состоятельной семье Кожевниковых. Но, чтобы получить эту работу, женщине приходится притвориться пенсионеркой. В своем новом образе она оказывается столь органичной, что быстро становится незаменимой няней. Кроме того, она вызывает глубокие чувства у соседа – военного летчика в отставке Ивана Алексеевича.
Для Евгении Лозы это уже третья премьера на ТВЦ за этот год – весной были представлены «Пианистка» и «Вина» с актрисой в главной роли.
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