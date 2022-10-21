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Елена Санаева отмечает юбилей

21 октября
2022 год

Новости кино >>
21 октября 2022

Сегодня, 21 октября, исполнилось 80 лет заслуженной артистке РСФСР, народной артистке России, дочери Всеволода Санаева, вдове Ролана Быкова, матери режиссера Павла Санаева, популярной советской и российской актрисе тетра и кино Елене Санаевой.

Елена Всеволодовна родилась 21 октября 1942 года в Куйбышеве (ныне — Самара). В 1966-м окончила Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского, где занималась в мастерской Михаила Царёва. В 1967-м ее приняли в труппу столичного Театра-студии киноактера, с 2009-го — актриса «Школы современной пьесы». Является вице-президентом Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества «Фонд Ролана Быкова».

Елена Санаева отмечает юбилей
фото: russian.rt

В кино дебютировала в 1967-м, сыграв Люсю в «Генерале Рахимове». Один из самых популярных образов она создала в сказке «Приключения Буратино», представ в качестве лисы Алисы. На счету актрисы более 50 ролей в кино и на телевидении. Среди фильмов и сериалов с ее участием — «Печки-лавочки», «Тайна "Чёрных дроздов"», «Чучело», «Парфюмерша», «Умник», «Медсестра» и «Следствие любви». Подарила свой голос персонажам нескольких мультфильмов («Боцман и попугай», «Приключения пингвинёнка Лоло», «Кошка, которая гуляла сама по себе»).

Выпустила в издательстве АСТ книгу Ролана Быкова «Заколдованная Принцесса». Там же вышли дневники Ролана Быкова «Я побит, начну сначала» и «Стихи Ролана Быкова». Лауреат Ордена Дружбы и приза XVI фестивале актеров кино «Созвездие» за лучшую эпизодическую женскую роль в «Нулевом километре».
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