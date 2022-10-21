Елена Санаева отмечает юбилей

Сегодня, 21 октября, исполнилось 80 лет заслуженной артистке РСФСР, народной артистке России, дочери Всеволода Санаева
, вдове Ролана Быкова
, матери режиссера Павла Санаева
, популярной советской и российской актрисе тетра и кино Елене Санаевой
.
Елена Всеволодовна
родилась 21 октября 1942 года в Куйбышеве (ныне — Самара). В 1966-м окончила Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского, где занималась в мастерской Михаила Царёва
. В 1967-м ее приняли в труппу столичного Театра-студии киноактера
, с 2009-го — актриса «Школы современной пьесы
». Является вице-президентом Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества «Фонд Ролана Быкова».
В кино дебютировала в 1967-м, сыграв Люсю в «Генерале Рахимове
». Один из самых популярных образов она создала в сказке «Приключения Буратино
», представ в качестве лисы Алисы. На счету актрисы более 50 ролей в кино и на телевидении. Среди фильмов и сериалов с ее участием — «Печки-лавочки
», «Тайна "Чёрных дроздов"
», «Чучело
», «Парфюмерша
», «Умник
», «Медсестра
» и «Следствие любви
». Подарила свой голос персонажам нескольких мультфильмов («Боцман и попугай
», «Приключения пингвинёнка Лоло
», «Кошка, которая гуляла сама по себе
»).
Выпустила в издательстве АСТ книгу Ролана Быкова «Заколдованная Принцесса». Там же вышли дневники Ролана Быкова «Я побит, начну сначала» и «Стихи Ролана Быкова». Лауреат Ордена Дружбы и приза XVI фестивале актеров кино «Созвездие» за лучшую эпизодическую женскую роль в «Нулевом километре
».
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