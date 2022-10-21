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Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз»

21 октября
2022 год

Новости кино >>
21 октября 2022
В Москве стартовали съемки пилота сериала Ивана Плечева «Первый раз», в котором главные роли исполнят Алексей Онежен, Полина Гухман, Иван Добронравов и Маргарита Дьяченкова. Драма взросления производства «Киностудии КИТ» создается по заказу Rutube, уточняет пресс-служба студии.

Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

По словам режиссера Ивана Плечева, «это подростковая драма про взросление, эмоциональные вызовы, сложности, с которыми встречаются все подростки. Основной замысел – показать, что герой, несмотря на давление социума, учится понимать собственные желания и потребности, приходит к осознанности. Это очень важно, но зачастую в детском возрасте мы не можем с этим справиться и делаем ошибки из-за банального незнания, как проживать эмоции, что их не стыдно испытывать. В жанре young adult героев волнуют все те же проблемы, что есть у взрослых. Но в подростковом возрасте они менее запутанные, проще разглядеть их зачатки, пока они не кажутся критичными, потому что жизнь только начинается. Благодаря этому жанр популярен, потому что в нем происходит много живого и настоящего, а современному зрителю не хватает этой корреляции с реальной жизнью».

В эпицентре событий окажется 15-летний Костя, которому на неделю досталась пустая квартира. За это время ему надо успеть влюбиться, попытаться лишиться девственности, расстаться, снова влюбиться, устроить вечеринку, поговорить по душам с проституткой, поругаться и помириться с лучшим другом, а самое главное – повзрослеть.

Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»


«Есть ощущение, что все мы сейчас переживаем процесс глобального взросления и заново познаем себя. Поэтому мы решили сделать невероятно нежный проект "Первый раз" о подростковом периоде – самом лучшем и самом худшем возрасте одновременно. Взрослые часто ностальгируют по этому времени, времени самых ярких эмоций и ощущений. Мне кажется, в том числе и поэтому young adult контент служит таким мощным драйвером для привлечения аудитории», — говорит продюсер Андрей Бегунов.

Кастинг сериала был масштабным, на главные роли рассматривали, в том числе, и непрофессионалов. В итоге стопроцентные попадания в персонажей случились у Алексея Онежена и Полины Гухман.

Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Костя – классный позитивный парень, спортсмен. Он находится в том возрасте, когда только начинаешь разбираться в жизни и сталкиваться со взрослыми вещами, которые пока не понимаешь, — рассказал о своем персонаже Алексей Онежен. — Меня привлек энтузиазм режиссера и сценарий, он затрагивает самые важные моменты в жизни подростка. Это проект о любви, о новых ощущениях, которые начинают испытывать дети в том возрасте, когда они уже не дети, но и не взрослые. Самый интересный период в жизни, я считаю. Сверстники должны посмотреть этот сериал, потому что он про них, возможно, он чему-то их научит, покажет, как правильно действовать в каких-то ситуациях».

По словам Ивана Плечева, Алексей, который занимается спортивной греблей, понимает и чувствует оба мира: и спортивный, и актерский, что важно для повествования. А Полина самая первая пришла на пробы и идеально попала в образ.

Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз»
фото: пресс-служба «Киностудии КИТ»

«Моя героиня Ника – очень классная, живая девчонка. Этот проект привлек меня своей "трушностью", настолько он правдиво написан. Когда я читала сценарий, там не было ни одного слова, которое казалось бы неправдой. Изучая образы героев, я вспоминала своих знакомых и друзей. Нашим ровесникам стоит посмотреть этот проект, потому что они найдут там себя», — считает Полина Гухман.
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Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз» фотографии
Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз» фотографии
Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз» фотографии
Алексей Онежен и Полина Гухман возглавили актерский состав подростковой драмы «Первый раз» фотографии
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