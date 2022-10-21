Появились подробности о перезапуске «Смерча»

«Смерч» с Хелен Хант, Биллом Пэкстоном, Кэри Элвисом, Джеми Герц и Филипом Сеймуром Хоффманом, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.
В сиквеле, посвященном дочери персонажей Хант и Пэкстона, возможно, появится и сама исполнительница роли Джо.
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