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Появились подробности о перезапуске «Смерча»

21 октября
2022 год

Новости кино >>
21 октября 2022
Продолжение «Смерча» Яна де Бонта, вышедшего в 1996 году, обрело название. Согласно Deadline, лента будет именоваться «Cмерчи».

Появились подробности о перезапуске «Смерча»
фото: кадр из фильма «Смерч»

Режиссерское кресло планировали доверить Джозефу Косински, но тот отказался в пользу гоночной ленты с Брэдом Питтом. Продюсером выступает Фрэнк Маршалл, а за сценарий отвечает Марк Л. Смит.

На данный момент Universal Pictures и Amblin Entertainment подбирают режиссера для картины, чьи съемки стартуют весной 2023-го. Среди претендентов — Дэн Трахтенберг, Трэвис Найт и документалисты Джимми Чин и Элизабет Чай Васархели.

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«Смерч» с Хелен Хант, Биллом Пэкстоном, Кэри Элвисом, Джеми Герц и Филипом Сеймуром Хоффманом, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.

В сиквеле, посвященном дочери персонажей Хант и Пэкстона, возможно, появится и сама исполнительница роли Джо.
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