Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot превратят Silent Hill в интерактивный сериал

В рамках трансляции Silent Hill Transmission, проведенной японским издательством Konami, стало известно, что игровое подразделение компании Джея Джея Абрамса Bad Robot работает над интерактивным сериалом по знаменитой хоррор-вселенной.
Зрители «Сайлент Хилла: Вознесения» (Silent Hill: Ascension) сами «смогут формировать канон Silent Hill». Созданием шоу совместно с Bad Robot Games занимаются Genvid, Behaviour Interactive и dj2 Entertainment. Релиз запланирован на 2023 год.
На том же мероприятии режиссер Кристоф Ган, ответственный за первую киноадаптацию игры, вышедшую в 2006-м, раскрыл подробности своей новой картины, получившей название «Возвращение в Сайлент Хилл». Основой для сюжета третьей части послужит Silent Hill 2. Т.е. в эпицентре событий окажется человек, отправившийся в туманный город на поиски утраченной любви. Зрителям обеспечены кошмары и осовремененные жуткие монстры во главе с Пирамидоголовым.
Из игр публике были представлены ремейк Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team с музыкой Акиры Ямаоки, новая часть популярной серии Silent Hill f, чьим сценаристом выступает автор цикла новелл «Когда плачут» Рюкиси, и хоррор Silent Hill: Townfall производства шотландской студии No Code, который выпустит издательство Annapurna Interactive.
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