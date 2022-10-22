Спецпоказ фильма Григорьева и Головнева «Руками» пройдет 24 октября

24 октября в киноцентре «Октябрь» состоится специальный показ и обсуждение фильма «Руками
» режиссеров Евгения Григорьева
и Владимира Головнева
. В прокат картина выйдет 27 октября, сообщает пресс-служба проекта Страна.DOC.
Фильм из нескольких новелл рассказывает истории людей, труд которых почти не ценят, но именно они делают наш мир возможным. Авторы уверены, что героем картины может стать любой человек. Особенно, если он собственными руками создает то, без чего не могут прожить другие. Печет хлеб, разводит рыбу, собирает мебель или варит сталь. Спасает жизни или собирает самолеты.
«Мир устал от успешных людей. На мой взгляд, сейчас нужно снимать людей, которые что-то делают, претерпевают и вопреки всему пытаются интересно жить свою жизнь на благо общества. Такие люди есть. Кто-то же придумывает суперджет, делает новый экскаватор, разрабатывает новый автомобиль на АвтоВАЗе, хотя даже анекдот есть, что это место проклятое. Но кто-то же пытается расколдовать его. Кто-то изобретает лекарства, вакцины, пробует повысить урожай. Кто эти люди? Лично мы не производим этот мир — мы им пользуемся, осмысляем его. Надо снимать людей, которые что-то делают
», — отметил Евгений Григорьев.
Показ состоится в рамках проекта Страна.DOC, направленного на поддержку и продвижение российского документального кино.
обсуждение >>