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Анджелина Джоли перевоплотится в оперную диву Марию Каллас

22 октября
2022 год

Новости кино >>
22 октября 2022
Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию Каллас в байопике «Мария», сообщает The Hollywood Reporter.

Анджелина Джоли перевоплотится в оперную диву Марию Каллас
фото: nme.com

За режиссуру проекта отвечает Пабло Ларраин, в послужном списке которого картины «Спенсер» о принцессе Диане и «Джеки» о Жаклин Кеннеди. Сценарий напишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт, работавший с Ларраином над «Спенсер».

Фильм «Мария» покажет бурную, красивую и трагическую историю одной из величайших оперных певиц мира. Действие развернется в последние дни ее жизни в Париже 1970-х годов.

«Возможность совместить две мои самые глубокие и личные страсти — кино и оперу — сама по себе была мечтой», — отметил Ларраин.
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