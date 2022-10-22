Анджелина Джоли перевоплотится в оперную диву Марию Каллас

Анджелина Джоли
сыграет оперную диву Марию Каллас в байопике «Мария», сообщает The Hollywood Reporter
.
фото: nme.com
За режиссуру проекта отвечает Пабло Ларраин
, в послужном списке которого картины «Спенсер
» о принцессе Диане и «Джеки
» о Жаклин Кеннеди. Сценарий напишет создатель «Острых козырьков
» Стивен Найт
, работавший с Ларраином над «Спенсер».
Фильм «Мария» покажет бурную, красивую и трагическую историю одной из величайших оперных певиц мира. Действие развернется в последние дни ее жизни в Париже 1970-х годов.
«Возможность совместить две мои самые глубокие и личные страсти — кино и оперу — сама по себе была мечтой
», — отметил Ларраин.
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