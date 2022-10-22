Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю

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Новый мир, порожденный Последней войной человечества, погружен во тьму. Большую часть Земли покрывает лес, населенный враждебными тварями, а зараженные вирусом люди мгновенно сгорают, находясь у любого, даже самого маленького источника огня. Единственный способ добыть пламя — охота на огнедышащих монстров, живущих в лесной чаще.
Кроме самого факта анонса поводов для радости (читай: подробностей) пока нет. Предыдущая 11-серийная экранизация манги о легендарном бармене Рю Сасакуре — гении напитка, великом слушателе и тонком психологе — стартовала в октябре 2006 года.
Первоисточник рассказывает о войне между людьми и демонами. В неравной борьбе, практически ценой собственной жизни, маг-мечник Кайл Леонар побеждает Повелителя Демонов. Перед тем, как потерять сознание, отважный боец получает волшебный артефакт, который переносит его в прошлое. Кайл решает воспользоваться вторым шансом, избежать допущенных ошибок и спасти друзей.
Это сюрреалистическая история о безумном профессоре Франкене и его синтетическом детище Нойзмене. Чудовище, выращенное из семян шума, ненавидит музыкальные яблоки, поглощает звуки, производит жуткую какофонию и разделяет людей на кристаллы и бесплотные сущности. В итоге оно порабощает целый город с оставшимися там жителями. Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать.
Манга-первоисточник Тэцуи Имаи рассказывает об ученике начальной школы Юме Саватари. Установив контакт с внеземным разумом через робота-помощницу Нанако, Юма и его друзья намерены спасти Землю от космического столкновения и вернуть пришельца на родную планету.
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