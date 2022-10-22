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Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю

22 октября
2022 год

Новости кино >>
22 октября 2022
Манга «Как и ожидалось, моя школьная романтическая комедия не удалась», выходящая с 2012 года, вот-вот закончится на 22 томе. Манге Кэна Вакуи тоже недолго осталось: финальный выпуск «Токийских мстителей» выйдет 16 ноября. А вот печатной версии «Для тебя, Бессмертный» пока рано думать о Стиксе: у манги только-только завершилась вторая арка, третья же стартует 25 января следующего года. У нетфликсовской экранизации «Тетради смерти» появилась сценаристка: скриптом займется Халия Абдель-Мегид, не понаслышке знающая о японской культуре и жизни в Токио. 28 октября по японскому ТВ покажут первые 12 минут из «Судзумэ, закрывающей двери» — долгожданной полнометражки Макото нашего Синкая. Видеоигра по аниме-сериалу «Кобаяси и ее горничная-дракон» поступит на цифровые прилавки уже 27 октября (ссылка на случай, если пропустили нашу отдельную новость об этом событии).

Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

Читать О феномене «Токийских мстителей»
Студия Signal.MDПлатиновый исход», «В стране чудес») поделилась первым тизером к аниме-сериалу «Король огненной охоты» по одноименному фэнтезийному роману Риэко Хинаты. Премьера намечена на январь 2023 года.



Новый мир, порожденный Последней войной человечества, погружен во тьму. Большую часть Земли покрывает лес, населенный враждебными тварями, а зараженные вирусом люди мгновенно сгорают, находясь у любого, даже самого маленького источника огня. Единственный способ добыть пламя — охота на огнедышащих монстров, живущих в лесной чаще.

Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю

Руководит сериалом Дзюндзи НисимураНесносные пришельцы», «Симун»), за сценарий отвечает великий Мамору ОсииПризрак в доспехах», «Авалон»), а музыку пишет заслуженный композитор Кэндзи КаваиБаракамон», «Когда плачут цикады»). Токо заговорит голосом Мисаки Куно (Момо Кавамото из «Мартовского льва» и Дидье Лидианна из «Удара крови»), а Сёя Исигэ (кукольник Вакана Годзё из «Эта фарфоровая кукла влюбилась» и Лудо Субарие из «Люцифер и бисквитный молот») озвучит Коси.

Читать «Обитель ангелов» и расцвет темного сёдзё
Сэйнен-манга Араки Дзё «Бармен» получит новую аниме-адаптацию.

Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю

Кроме самого факта анонса поводов для радости (читай: подробностей) пока нет. Предыдущая 11-серийная экранизация манги о легендарном бармене Рю Сасакуре — гении напитка, великом слушателе и тонком психологе — стартовала в октябре 2006 года.

Читать Не хуже умеет слушать морж-водитель из «Необычного такси»
Студии SotsuХозяйка Москитона») и Yokohama Animation LaboratoryРуководство гениального принца по вызволению страны из долгов», «Созерцая колготки») в июле 2023 года планируют выпустить аниме по ранобэ Масаюки Абэ «Стать сильнее! Новая сага». Проектом командует Норикадзу ИсигоокаДжульетта из школы-интерната»), сценарий пишет Кэнта ИхараПерерождение дяди», «Левиус»), а музыкой занимается Хиронори АнадзаваАлый Нексус»).



Первоисточник рассказывает о войне между людьми и демонами. В неравной борьбе, практически ценой собственной жизни, маг-мечник Кайл Леонар побеждает Повелителя Демонов. Перед тем, как потерять сознание, отважный боец получает волшебный артефакт, который переносит его в прошлое. Кайл решает воспользоваться вторым шансом, избежать допущенных ошибок и спасти друзей.

Читать Вторые шансы и жанровые проблемы исекая в «Рыцаре-скелете»
Studio 4°C представляет к просмотру на YouTube оригинальное аниме 1997 года «Звукоед Нойзмен». Короткометражка имеет английские субтитры и будет доступна до 18 ноября.



Это сюрреалистическая история о безумном профессоре Франкене и его синтетическом детище Нойзмене. Чудовище, выращенное из семян шума, ненавидит музыкальные яблоки, поглощает звуки, производит жуткую какофонию и разделяет людей на кристаллы и бесплотные сущности. В итоге оно порабощает целый город с оставшимися там жителями. Как говорится, если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не пытайтесь меня приглашать.

Читать 22 самых интересных аниме этой осени
Студия Zero-GНебесное вторжение», «Необъятный океан») поделилась отрывком к фантастическому аниме «Наш рассвет», в котором главный герой и его друзья узнают, какой была родная планета робота Нанако 12 000 лет назад. Японский прокат фильма уже совсем скоро.


Манга-первоисточник Тэцуи Имаи рассказывает об ученике начальной школы Юме Саватари. Установив контакт с внеземным разумом через робота-помощницу Нанако, Юма и его друзья намерены спасти Землю от космического столкновения и вернуть пришельца на родную планету.

Читать Из чего состоит опенинг «Человека-бензопилы»?
И самое вкусное (буквально) — в нашем традиционном бонусе. «Бургер Кинг», вдохновленный известной любительницей земляного ореха Аней Форджер, запускает совместное меню с «Семьей шпиона». Сеть ресторанов быстрого питания предоставит на выбор три вида бургеров, в которые будет добавлен соус на основе арахисового масла. Счастливчики, купившие все три позиции из меню, получат бумажный фартук и наклейки с персонажами шпионского аниме. Акция доступна только для жителей Японии. В ожидании подобной акции в России, вы можете почитать о «Семье шпионов», которая стала главным хитом весны и продолжает увеличивать фан-базу.

Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю
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Мамору ОсииМакото Синкай
фильмы
АвалонАлый НексусБаракамонБарменВ стране чудесДля тебя, БессмертныйКак и ожидалось, моя подростковая романтическая комедия не складываетсяКобаяси и её горничная-драконКогда плачут цикадыЛевиусЛюцифер и Бисквитный МолотМартовский левНаш рассветНебесное вторжениеНеобъятный океанНесносные пришельцыПерерождение ДядиПлатиновый исходПризрак в доспехахРуководство гениального принца по вызволению страны из долговСемья шпионаСимунСудзумэ, закрывающая двериТетрадь смертиТокийские мстителиУдар кровиЭта фарфоровая кукла влюбилась

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Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю фотографии
Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю фотографии
Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю фотографии
Наш рассвет закату подобен: главные новости аниме за неделю фотографии
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Давид Кеосаян
19 октября скончался режиссёр, продюсер Давид Кеосаян.

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