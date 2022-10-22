Графиня Джулианна Мур плетет дворцовые интриги в Англии 17 века

Джулианна Мур исполнит главную роль в драматическом мини-сериале «Мэри и Джордж», основанном на реальных событиях, сообщает Deadline.
фото: К/ф "Бельканто"
Действие развернется в Англии 17 века. Мур сыграет Мэри Вильерс, графиню Букингемскую, которая подвигла своего сына Джорджа стать любовником короля Якова I. Эти дворцовые интриги сделали мать и сына одной из самых титулованных и влиятельных семей страны.
За сценарий отвечает Ди Си Мур («Убивая Еву»), он адаптирует книгу Бенджамина Вулли «Королевский убийца». Режиссерское кресло займет Оливер Херманус («Опасность красоты»). Съемки сериала стартуют в начале 2023 года.
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