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Графиня Джулианна Мур плетет дворцовые интриги в Англии 17 века

22 октября
2022 год

Новости кино >>
22 октября 2022
Джулианна Мур исполнит главную роль в драматическом мини-сериале «Мэри и Джордж», основанном на реальных событиях, сообщает Deadline.

Графиня Джулианна Мур плетет дворцовые интриги в Англии 17 века
фото: К/ф "Бельканто"

Действие развернется в Англии 17 века. Мур сыграет Мэри Вильерс, графиню Букингемскую, которая подвигла своего сына Джорджа стать любовником короля Якова I. Эти дворцовые интриги сделали мать и сына одной из самых титулованных и влиятельных семей страны.

За сценарий отвечает Ди Си МурУбивая Еву»), он адаптирует книгу Бенджамина Вулли «Королевский убийца». Режиссерское кресло займет Оливер ХерманусОпасность красоты»). Съемки сериала стартуют в начале 2023 года.
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