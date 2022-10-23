Объявлены даты проведения XI международного кинофестиваля «Кино без барьеров»

Стали известны даты проведения XI международного бесплатного кинофестиваля «Кино без барьеров» о жизни людей с инвалидностью. Согласно пресс-службе организации «Перспектива», выступающей его организатором, смотр пройдет в Москве с 18 по 21 ноября. Премьерные показы состоятся в кинотеатре «Формула кино ЦДМ», а церемония награждения — в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
фото: пресс-служба фестиваля
В этом году на фестиваль, который проводится каждые два года, поступило более 1300 заявок из 70 стран, включая Россию, США, Францию, Италию, Бразилию, Испанию, Турцию, Иран, Великобританию, Бенин и Мексику. Для участия в смотре отобрано около 80 лучших российских и зарубежных фильмов о людях с инвалидностью, снятых при их непосредственном участии.
Площадка кинотеатра и представленные фильмы будут доступны для всех. Все кинокартины смогут посмотреть люди с инвалидностью, фильмы детской программы субтитрированы и озвучены, основная программа сопровождается субтитрами и тифлокомментариями. В перерывах между показами и после них гостей фестиваля ожидают мастер-классы и дискуссии, которые проведут популярные режиссеры и актеры.
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