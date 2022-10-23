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«Три мушкетера» с Венсаном Касселем и Евой Грин обзаведутся двумя спин-оффами

23 октября
2022 год

Новости кино >>
23 октября 2022

Еще не вышедшие высокобюджетные экранизации «Трех мушкетеров» Александра Дюма с Венсаном Касселем, Евой Грин и Луи Гаррелем уже обзавелись двумя спин-оффами. Их готовят для стримингового сервиса Disney+, уточняет Variety.

Зрителей ожидают сериалы «Происхождение Миледи» и «Черный мушкетер» производства студий Pathé и Chapter 2.

«Три мушкетера» с Венсаном Касселем и Евой Грин обзаведутся двумя спин-оффами
фото: variety.com

О новых адаптациях популярного романа Дюма стало известно зимой 2021 года. Тогда было заявлено два фильма — «Три мушкетера: Д'Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи», которые по итогу поставил во Франции Мартин Бурбулон. Киностудия Pathé пригласила в картину как звезд французского кино, так и новичков. Ева Грин перевоплотилась в Миледи, образ д'Артаньяна примерил Франсуа Сивиль, роль Атоса досталась Касселю, Арамиса сыграл Ромен Дюрис, Портоса — Пио Мармаи. Гаррель предстанет в роли короля Людовика XIII, Вики Крипс стала королевой Анной Австрийской, а Лина Кудри воплотила образ Констанции. Сценарий написали Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер.

Сейчас это самый большой французский проект, который запустили после пандемии. Бюджет составляет 80 млн евро. Релиз намечен на апрель и декабрь 2023-го.
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