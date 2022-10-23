Чад Стахелски вернет на экраны «Черного самурая»

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23 октября «Три мушкетера» с Венсаном Касселем и Евой Грин обзаведутся двумя спин-оффами Сериалы «Происхождение Миледи» и «Черный мушкетер» готовят для для стримингового сервиса Disney+

23 октября «Заклятие» получит четвертую часть Над сценарием ленты корпит Дэвид Лесли Джонсон, приложивший руку к созданию второго и третьего фильмов хоррор-серии

23 октября Объявлены даты проведения XI международного кинофестиваля «Кино без барьеров» Киносмотр о жизни людей с инвалидностью пройдет в Москве с 18 по 21 ноября