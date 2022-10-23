Чад Стахелски вернет на экраны «Черного самурая»

Чад Стахелски
экранизирует для потокового сервиса Netflix серию романов Марка Олдена «Черный самурай» (Black Samurai), уверяет Deadline
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За сценарий отвечает Ли Дана Джексон. Продюсерская команда состоит из Стахелски, Джейсона Шпитца, Алекса Янга, Джона Шонфельдера и Расселла Аккермана.
Книжная серия повествует об американском солдате Роберте Сэнде, изучающем в Японии боевые искусства. Он становится Черным самураем, чья миссия заключается в том, чтобы остановить опасные силы, угрожающие всему, что ему дорого.
У данного произведения уже есть киноадаптация — в 1976 году вышла одноименная лента с чемпионом мира по карате Джимом Келли
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