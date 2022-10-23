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Чад Стахелски вернет на экраны «Черного самурая»

23 октября
2022 год

Новости кино >>
23 октября 2022
Чад Стахелски экранизирует для потокового сервиса Netflix серию романов Марка Олдена «Черный самурай» (Black Samurai), уверяет Deadline.

За сценарий отвечает Ли Дана Джексон. Продюсерская команда состоит из Стахелски, Джейсона Шпитца, Алекса Янга, Джона Шонфельдера и Расселла Аккермана.


Книжная серия повествует об американском солдате Роберте Сэнде, изучающем в Японии боевые искусства. Он становится Черным самураем, чья миссия заключается в том, чтобы остановить опасные силы, угрожающие всему, что ему дорого.

У данного произведения уже есть киноадаптация — в 1976 году вышла одноименная лента с чемпионом мира по карате Джимом Келли.
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