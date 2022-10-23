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Дамиан Льюис перевоплотится в вампиров-близнецов

23 октября
2022 год

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23 октября 2022

Дамиану Льюису достались две главные роли в черной комедии «Рэдли», представляющей собой адаптацию одноименного романа Мэтта Хейга. Согласно THR, за постановку отвечает режиссер Юрос Лин.


Зрителям поведают о, казалось бы, обычной семье, хранящей темную тайну: они вампиры. Только родители Хелен и Питер (Льюис) знают об истинной природе семьи. Это «трезвенники», вампиры, предпочитающие не пить кровь, несмотря на свою естественную тягу. Их дети, веганка Клара и томящаяся от любви Роуэн, ничего не знали о своей природе. Однажды вечером на Клару напал мальчик из ее класса, и кровожадные инстинкты взяли верх, вынуждая родителей, наконец, раскрыть правду. Из-за этого Роуэн ставит под сомнение свою личность. Искушение попробовать крови только усиливается с появлением дяди Уилла (Льюис), брата-близнеца Питера и практикующего вампира, который приоткрывает завесу над своей вампирской жизнью, полной гедонизма и свободы. Уилл чванлив и сексуален, и его присутствие сбивает всю семью с оси, высвобождая подавленные желания как у родителей, так и у подростков.

Продюсером выступит Дебби Грэй, а Льюис — исполнительным продюсером. Съемки в Англии запланированы на 2023 год.
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