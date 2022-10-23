Дамиан Льюис перевоплотится в вампиров-близнецов

анонс

23 октября Чад Стахелски вернет на экраны «Черного самурая» Режиссер экранизирует для потокового сервиса Netflix серию романов Марка Олдена, впервые адаптированную для кино в 1976 году

23 октября «Три мушкетера» с Венсаном Касселем и Евой Грин обзаведутся двумя спин-оффами Сериалы «Происхождение Миледи» и «Черный мушкетер» готовят для стримингового сервиса Disney+

23 октября «Заклятие» получит четвертую часть Над сценарием ленты корпит Дэвид Лесли Джонсон, приложивший руку к созданию второго и третьего фильмов хоррор-серии