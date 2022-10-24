Мне бы твои пули переплавить в струны: «Черная весна» наступит 16 ноября

По сюжету 17-летний Мел (Калюжный) и его друзья Киса (Кошман), Хенк (Анциферов) и Гена (Кологривый) живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.
Специально для сериала Глеб Калюжный записал кавер на песню «Забавы» группы «Мумий Тролль». Для исполнителя, обычно выступающего в рэп-жанре, эта вокальная композиция стала музыкальным экспериментом. «Для меня эта песня о любви и беззаботной молодости. Во время записи кавера мы всей командой вдохновлялись первым трейлером “Черной весны” и смыслами, которые заложены в сериале. Кроме того, часть ребят присутствовала на съемках проекта, поэтому все мы четко понимали, что хотим получить в результате. Гитару для трека записал мой родной брат Антон Калюжный, над вокальными партиями работал SHAHX, а над аранжировкой — саунд-продюсер Alan Galit. У нас была возможность интерпретировать и модулировать аранжировку под свой вкус и манеру исполнения», — поделился артист.
«Сценарий "Черной весны" возник из комплекса личных обстоятельств. Мы подумали, а что было бы, если конфликт в современном мире решался классическим и старомодным способом при помощи дуэли, какие последствия могли бы возникнуть? История разворачивается вокруг подростков, а в этом возрасте особенно остро ощущается конфликт с миром — в этом и есть главная эмоция сериала», — рассказал Сергей Тарамаев.
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