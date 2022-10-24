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Мне бы твои пули переплавить в струны: «Черная весна» наступит 16 ноября

24 октября
2022 год

Новости кино >>
24 октября 2022

Премьера сериала «Черная весна» о компании подростков, создающих закрытый дуэльный клуб, состоится 16 ноября на START. Главные роли в проекте Любови Львовой и Сергея Тарамаева исполнили Глеб Калюжный, Никита Кологривый, Артем Кошман, Анастасия Красовская и Валентин Анциферов, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



По сюжету 17-летний Мел (Калюжный) и его друзья Киса (Кошман), Хенк (Анциферов) и Гена (Кологривый) живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Черная весна», существующий, как им кажется, по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.

Специально для сериала Глеб Калюжный записал кавер на песню «Забавы» группы «Мумий Тролль». Для исполнителя, обычно выступающего в рэп-жанре, эта вокальная композиция стала музыкальным экспериментом. «Для меня эта песня о любви и беззаботной молодости. Во время записи кавера мы всей командой вдохновлялись первым трейлером “Черной весны” и смыслами, которые заложены в сериале. Кроме того, часть ребят присутствовала на съемках проекта, поэтому все мы четко понимали, что хотим получить в результате. Гитару для трека записал мой родной брат Антон Калюжный, над вокальными партиями работал SHAHX, а над аранжировкой — саунд-продюсер Alan Galit. У нас была возможность интерпретировать и модулировать аранжировку под свой вкус и манеру исполнения», — поделился артист.

Мне бы твои пули переплавить в струны: «Черная весна» наступит 16 ноября
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В актерский состав проекта также вошли Сергей Гилёв, Николай Фоменко, Александр Яценко, Артем Ткаченко, Иван Мулин, Максим Жегалин, Иван Лаврухин, Даниил Воробьев, Олег Чугунов, Евгений Коряковский, Софья Донианц, Ольга Цирсен, Мария Шашлова, Анна Попова, Варвара Володина, Анатолий Белый и Яков Киселевич. За визуальную составляющую отвечали оператор Михаил ХурсевичКитобой») и художник-постановщик Тимофей Рябушинский.

«Сценарий "Черной весны" возник из комплекса личных обстоятельств. Мы подумали, а что было бы, если конфликт в современном мире решался классическим и старомодным способом при помощи дуэли, какие последствия могли бы возникнуть? История разворачивается вокруг подростков, а в этом возрасте особенно остро ощущается конфликт с миром — в этом и есть главная эмоция сериала», — рассказал Сергей Тарамаев.
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