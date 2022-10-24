Сергей Уманов предлагает матери продать дом в эксклюзивном отрывке драмы «Плотник»

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В Москве стартовали съемки комедии «Юра дворник», сюжет которой вдохновлен реальной историей

Главную роль в сериале Любови Львовой и Сергея Тарамаева исполнил Глеб Калюжный

Мне бы твои пули переплавить в струны: «Черная весна» наступит 16 ноября

23 октября

Чад Стахелски вернет на экраны «Черного самурая»

Режиссер экранизирует для потокового сервиса Netflix серию романов Марка Олдена, впервые адаптированную для кино в 1976 году