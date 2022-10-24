Сергей Уманов предлагает матери продать дом в эксклюзивном отрывке драмы «Плотник»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок фильма Авдотьи Смирновой
«Плотник
», который выйдет в российский прокат 27 октября. Ведущую роль в драме исполнил Сергей Уманов
.
Картина рассказывает про дружную, простую и очень счастливую семью Осиповых из Ульяновска. Внезапная болезнь маленького сына переворачивает их полную радужных планов жизнь вверх дном. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Но судьба ставит перед ними все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не он — самый обычный человек, провинциальный плотник.
В кадре компанию Уманову составили Анна Рыцарева
, Алексей Филимонов
, Светлана Казарцева
, Маргарита Бычкова
и Виталий Олечкин
.
Оригинальный сценарий фильма написан Авдотьей Смирновой в соавторстве с известной писательницей Мариной Степновой
, лауреатом литературной премии «Большая книга» и автором романа «Женщины Лазаря». Продюсерами выступают Илья Стюарт
, Мурад Османн
, Павел Буря
и Елизавета Чаленко
. Производством занималась кинокомпания Hype Film в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром KION при поддержке Минкультуры РФ и фонда Кинопрайм.
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