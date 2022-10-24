Завершились съемки сериала «Разрешите обратиться» об оборотне в теле опера

В центре истории — оперуполномоченный Гоша Котов, с детства мечтавший быть таким же крутым, как его легендарный отец, погибший при исполнении еще в девяностые. Поначалу у Гоши не очень выходит ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств парня кусает зараженная собака. Так, он обретает супер-способности и становится оборотнем, невероятно сильным и ловким, с обостренным нюхом и слухом. Герою предстоит пройти испытание властью, завоевать любовь и осознать, что большая сила – это большая ответственность.
фото: Пресс-служба Иви
«Съемки шли на протяжении трех месяцев, и это время я точно никогда не забуду. Начиная от всех "приключений", через которые прошел Гоша (и я вместе с ним), заканчивая встречей с удивительными людьми. Когда еще ты сможешь испытать на своей шкуре, что такое провести 10 часов в болоте, сидеть на крыше колокольни, копаться в яме с муравьями, выбрасывать свое тело из машины на полном ходу, выпрыгивать из окон, брать штурмом огромный завод, прыгать с моста и устраивать кровавую драку в центре полицейского участка и, самое главное, ощущать себя при этом абсолютно счастливым человеком?» — вспоминает Андрей Гальченко.
Восьмисерийный проект выйдет эксклюзивно на Иви в 2023 году.
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