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Завершились съемки сериала «Разрешите обратиться» об оборотне в теле опера

24 октября
2022 год

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24 октября 2022

Режиссер Илья Ермолов завершил съемки комедийного сериала «Разрешите обратиться», где снялись Андрей Гальченко, Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, который занимался производством проекта совместно с продюсерской компанией «Среда».

Завершились съемки сериала «Разрешите обратиться» об оборотне в теле опера
фото: Пресс-служба Иви

В центре истории — оперуполномоченный Гоша Котов, с детства мечтавший быть таким же крутым, как его легендарный отец, погибший при исполнении еще в девяностые. Поначалу у Гоши не очень выходит ловить преступников, потому что он трус, но по воле обстоятельств парня кусает зараженная собака. Так, он обретает супер-способности и становится оборотнем, невероятно сильным и ловким, с обостренным нюхом и слухом. Герою предстоит пройти испытание властью, завоевать любовь и осознать, что большая сила – это большая ответственность.

Завершились съемки сериала «Разрешите обратиться» об оборотне в теле опера
фото: Пресс-служба Иви

«Съемки шли на протяжении трех месяцев, и это время я точно никогда не забуду. Начиная от всех "приключений", через которые прошел Гоша (и я вместе с ним), заканчивая встречей с удивительными людьми. Когда еще ты сможешь испытать на своей шкуре, что такое провести 10 часов в болоте, сидеть на крыше колокольни, копаться в яме с муравьями, выбрасывать свое тело из машины на полном ходу, выпрыгивать из окон, брать штурмом огромный завод, прыгать с моста и устраивать кровавую драку в центре полицейского участка и, самое главное, ощущать себя при этом абсолютно счастливым человеком?» — вспоминает Андрей Гальченко.

Восьмисерийный проект выйдет эксклюзивно на Иви в 2023 году.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   24.10.2022 - 17:34
Так вот они какие - "Оборотни в погонах", а мы то думали)))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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