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Модный фотограф Денис Власенко превращает дворника Антона Кузнецова в знаменитость

24 октября
2022 год

Новости кино >>
24 октября 2022
В Москве стартовали съемки комедии «Юра дворник» о модном фотографе, который одним снимком превратил обычного дворника в знаменитость. Главные роли в фильме, основанном на реальной истории, исполняют Денис Власенко и Антон Кузнецов, сообщает пресс-служба проекта.

Модный фотограф Денис Власенко превращает дворника Антона Кузнецова в знаменитость
фото: Пресс-служба проекта "Юра дворник"

По сюжету, оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя.

«История Юры — это история современного мира. Сегодня мир устроен так, что достаточно одной фотографии в интернете, способной радикально изменить твою жизнь. А еще мир соцсетей приучил многих врать. Люди выкладывают фотографии своей жизни, а потом выясняется, что в реальности все иначе. А ведь быть собой — истинное счастье и самый правильный путь для личности. В этом и заключается основная идея картины», — рассказывает режиссер Виталий Дудка.

Модный фотограф Денис Власенко превращает дворника Антона Кузнецова в знаменитость
фото: Пресс-служба проекта "Юра дворник"

Специально для съемок фильма Антон Кузнецов похудел на 7 килограммов, а его грим занимает больше 2,5 часов в день. Также у него несколько видов париков, два комплекта вставных зубов, ведь по сюжету его герой то обросший, то с бородой, то с фингалом под глазом. А Денис Власенко не только сменил свой натуральный темный цвет волос на платиновый блонд, но и попробовал себя в совершенно новом амплуа - дерзкого, крутого парня, который притворяется, чтобы казаться модным.

«Мой герой уверенный в себе, обаятельный молодой человек, и это для меня в какой-то степени челлендж. На первый взгляд, он сложный, похож на гламурного столичного циника, но это не так, он потерявшийся парень из провинции, который пытается себя найти, но у него это получается не лучшим образом. Из-за этого он и набил большое количество шишек», — говорит Денис Власенко.

Модный фотограф Денис Власенко превращает дворника Антона Кузнецова в знаменитость
фото: Пресс-служба проекта "Юра дворник"

В актерском ансамбле проекта также Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова, Паулина Врублевска, Виктор Логинов, Ольга Тумайкина, Аскар Нигамедзянов, Томас Мраз и другие.

Съемки проходят в Москве, Подмосковье и Уфе. Для большей достоверности создатели картины решили снимать некоторые сцены в столице Башкортостана, где и произошла реальная история. В Москве, так как один из главных героев фильма фотограф, съемки часто проходят в фотостудиях и культурных центрах, например, одной из локаций стала «ГЭС-2».

Модный фотограф Денис Власенко превращает дворника Антона Кузнецова в знаменитость
фото: Пресс-служба проекта "Юра дворник"

По словам продюсера картины Роксаны Санкиной, фотограф Роман Филиппов и дворник Юрий Ветлугин, которые стали прототипами главных персонажей новой картины, до сих пор не верят, что про их историю снимают художественный фильм. Команда проекта много общалась с реальными героями: они не только делились своими впечатлениями и деталями для сценария, но и даже периодически присутствовали на съемочной площадке.

Кинотеатральная премьера фильма «Юра дворник» запланирован на 27 апреля 2023 года. На широкие экраны картину выпустит компания «Каропрокат».
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Денис ВласенкоПаулина ВрублевскаИда ГаличТатьяна ДогилеваВиталий ДудкаАнтон КузнецовГоша КуценкоВиктор ЛогиновАгата МуцениецеАскар НигамедзяновОльга ТумайкинаНелли Уварова
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