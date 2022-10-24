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Суздальский фестиваль анимационного кино объявил даты проведения

24 октября
2022 год

Новости кино >>
24 октября 2022
XXVIII Открытый российский фестиваль анимационного кино пройдет в формате делового форума с 15 по 20 марта 2023 года в Суздале. Параллельно мультфильмы программы и записи мероприятий будут транслироваться в прямом эфире на платформе SUZDALFEST.ONLINE, сообщает пресс-служба смотра.

Суздальский фестиваль анимационного кино объявил даты проведения
фото: Пресс-служба ОРФАК

Каждый год оргкомитет объявляет новую тему, которая обыгрывается в оформлении площадок смотра, а также в плакате и заставке. Традиционно пройдут конкурсы заставок и плакатов, условия которых будут объявлены позже. Тема грядущего фестиваля — Laterna Magica, что переводится как «Волшебный Фонарь».

Волшебный Фонарь — прообраз публичного показа, передачи изображения до изобретения фотографии и кинематографа. В 2022 году у аниматоров появился свой официальный профессиональный праздник. И в этом же году российская мультипликация отмечает юбилей — 110 лет. Точкой отсчета является первый публичный показ первого отечественного мультфильма «Прекрасная Люканида» в 1912 году, тоже своего рода волшебный фонарь.
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